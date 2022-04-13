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Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu açıkladı..

Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosu
Ekleme: 13.04.2022 - 19:19 Güncelleme: 13.04.2022 - 19:22 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı 'saglik.gov.tr' web adresinden Türkiye'nin 13 Nisan 2022 Çarşamba gününe ait vaka, vefat ve aşılama rakamlarını içeren koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Tabloya göre 13 Nisan 2022 tarihinde yapılan 184 bin 758 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 5.529 olarak açıklanırken; 31 kişi hayatını kaybetti, 14.493 hasta da iyileşti.

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