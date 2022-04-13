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Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler şimdi yandı

Bulgaristan'da hatalı sollama yaptığı gerekçesiyle durdurulan Türk tır şoförü Muhsin Kazan, kendisinden 'çorba parası' isteyen Bulgar polislerine karşı çıktı. Parayı alamayan polislerin Kazan'a tokat attığı iddiası üzerine Bulgaristan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve söz konusu polislerin açığa alındığını ifade etti.

Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler şimdi yandı
Ekleme: 13.04.2022 - 15:30 Güncelleme: 13.04.2022 - 15:31 / Editör: Ozge Selin
Rüşvet talebini reddeden Türk şoföre tokat atmışlardı! Bulgar polisler şimdi yandı
Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Türk tır şoförü Muhsin Kazan'a tokat atan Bulgar trafik polisi ekibine geniş çaplı iç soruşturma yapılması talimatı verdi. Bulgar savcılık makamları, Muhsin Kazan'a tokat atan polislerden birinin 18, diğerinin de 9 yıldır görevde olduğunu bildirdi.

KAYDA GEÇİRMEMİŞLER

Polisler hakkında soruşturma açan savcılık, olay sonrası açığa alınan iki polisin ifadelerinin alındığını belirtti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iki polisin, olay günündeki tüm çalışmalarının incelendiği ancak şoför Muhsin Kazan ile yaşanılan sorunun polislerin günlük çalışma raporlarında kayda geçirilmediği ifade edildi.

TOKAT ATTI

Olayla ilgili tüm verilerin tespit edilmesi ve polisin olası suçunun tespit edilmesi için Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği ve Türk konsolosluk makamlarıyla temasa geçildiği kaydedildi. Bulgar trafik polisinin, 4 Nisan'da "hatalı sollama yaptığı" gerekçesiyle durdurduğu Kazan'dan "kahve-çorba parası" istediği, parayı alamayınca şoföre tokat attığı iddia edilmişti.

RÜŞVET İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kazan'ın kamyonundaki kamerada kayda alınan olayın, Türk medyasında yankı uyandırmasının ardından Bulgar makamları da harekete geçmişti. Şoför Muhsin Kazan, Bulgaristan Ulusal Televizyonu'na (BNT) yaptığı açıklamada, Bulgaristan'dan geçerken Bulgar trafik polislerinin kendisinden düzenli olarak "çorba parası" bahanesiyle rüşvet talep ettiğini ileri sürmüştü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı kameraya yansımıştı. Görüntülerin yayılması üzerine tepkiler çığ gibi büyümüştü.

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