Putin'in judo arkadaşı: Tam bir korkak

Japonya'nın en seçkin judo liderlerinden Yasuhiro Yamashita, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini eleştirdi ve onun "korkakça" hareketlerini dile getirerek kınadı.

Judo Federasyonu başkanı Yasuhiro Yamashita, "Başkan Putin Judo ile ilginen biri ve bu eylemler Judo'nun ruhuna ve amacına aykırı" dedi.



Uluslararası Judo Federasyonu geçen ay Putin'i onursal başkan ve büyükelçi olarak askıya aldı ve siyah kuşağını elinden aldı.



Emekli Yamashita, 69 yaşındaki cumhurbaşkanıyla dostane bir ilişkiye sahipti hatta 2008'de Putin ile "Vladimir Putin ile Judo Öğrenelim" başlıklı bir eğitim videosu bile çekiyordu.



Yamashita, "Judo ile ilgilenen biri olarak olarak en derin üzüntüm ve düşüncelerim Ukrayna halkı ve dünyadaki tüm Judo severlerle birlikte" dedi.



Kendisini uzun süredir atletik ve güçlü bir lider olarak göstermeye çalışan Putin, uzun süredir Japon sporuna olan sevgisini dile getiriyordu. Japon gazetesi Asahi Shimbun'un haberine göre Putin, "Kodokan Judo Enstitüsüne geldiğimde evimdeymiş gibi bir huzurlu hissediyorum" demişti.