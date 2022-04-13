Oda TV'den kara propaganda! Lokman Çağırıcı'nın istifasını böyle gördüler...
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık sorunları nedeniyle istifa etti
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, geçirdiği kalp krizi sonrası sağlık sorunları nedeniyle istifa etti.
Oda TV istifa kararından kara propaganda yapmayı ihmal etmedi. Oda Tv, Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesine rağmen haberi 'AKP'de gece yarısı depremi' şeklinde vererek algı yaratmaya çalıştı