  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 15,93 - 15,96
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim

New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını açıkladı. Ardından, James'in Youtube videolarında her şeyi öldürmek istediği ve insanlara karşı öfke dolu olduğu tespit edildi.

New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim
Ekleme: 13.04.2022 - 12:30 Güncelleme: 13.04.2022 - 12:50 / Editör: Ozge Selin
New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim
New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.

Daily Mail'in haberine göre Brooklyn metrosu saldırısındaki kişinin YouTube kanalında New York'taki suçu kınayan , sosyal hizmet uzmanlarıyla olan kavgalarını detaylandıran, beyaz insanlara, Yahudilere ve iklim değişikliğine karşı öfkesini dile getiren yüzlerce video yayınladığı ortaya çıktı.

Kahkahalarla dolu videolarında, dünyanın kendi gördüğü haliyle durumu hakkında nutuk atıyor ve şikayetlerini söylüyordu. James, 'Görünürdeki her şeyi öldürmekle' insanları tehdit ediyor ve İkiz Kulelerin 11 Eylül'de asla uçaklarla düşürülemeyeceğini iddia ediyordu.

James, New Jersey'de gittiği psikiyatrik tesislere atıfta bulunarak, personelin kendisine yardım etmediğini ve kendisini daha tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti: 'Artık 63 yaşındayım, nefret dolu, öfke dolu ve acı doluyum.'

ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.


En son videosu saldırıdan bir gün önce yayınlandı ve James'in monoloğu eşliğinde siyahi adamların görüntülerini içeriyordu. 'Unutmayalım ki, insanları öldürmek istediğimi söyleyebileceğim çok şey yaşadım.' diyerek videoyu çekmeye devam etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! İstihdam desteğinin detayları belli oldu
Polis memuruna hakaret etmişti! HDP'li Musa Piroğlu hakkında işlem yapılacak
Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na 'HDP'li vekil' tepkisi: Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişikliğe gidildi
Rusya'nın tehditlerine meydan okudular! İki ülke NATO'ya başvuracak!
CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi
MHP'li Ataman'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki: Koskoca CHP'yi yabancı başkentlerin kullanışlı maşası ve teröristlerin sığınağı haline getirdin
CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan partilileri şaşırtan gaf: 'En önemli sorun Genel Başkanımız..'
Meral Akşener: Okullarda Atatürk'ün Medeni Bilgiler kitabını okutacağız
Türkiye'de bir ilk olacak: Deniz Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak! Geri sayım başladı
14 katta ne oldu? Koli bantlı dehşette akılalmaz gerçek
AVRUPA New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim
Bakan Akar'dan Mariupol'deki Türklerin tahliyesi ile ilgili açıklama
Ümitcan Uygun'a Esra Hankulu'nun ölümü nedeniyle verilen ceza belli oldu
Savcılık talimat verdi: Bağcılar'da yol kesip tehditler savuran Suriyeli adliyeye sevk edildi...
Fahrettin Koca hastanelerdeki son durumu paylaştı!
ABD'den sonra İngiltere'de de rekor enflasyon! 30 yılın en yüksek seviyesinde
Seçim kanununda kritik değişiklikler Resmi Gazete'de! Erken seçim, oy pusulası, seçmen nakli...
Türkiye sapık öğretmeni konuşuyor: Öğrenciye WhatsApp’tan cinsel taciz: İstiyor musun yavrum
Büyükerşen beraatın formülünü buldu: Çocukları işe al
Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı

Mezardan tırnaklarıyla kazarak çıktı! Başına gelenler filmleri aratmadı

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi: Gençlere ve kadınlara özel 6 yeni kredi ürünü

Ziraat Bankası'ndan 10 yıl vadeli ucuz kredi: Gençlere ve kadınlara özel 6 yeni kredi ürünü

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

Twitter'ın yüzde 9,2'lik hissesini satın alan Elon Musk'a dava şoku!

126 yıllık bitmeyen dava

126 yıllık bitmeyen dava

Marmara'da yeni tehlike: Denizin dibinde tespit edildi

Marmara'da yeni tehlike: Denizin dibinde tespit edildi

Megi yıktı geçti: Ölü sayısı 50'yi aştı

Megi yıktı geçti: Ölü sayısı 50'yi aştı