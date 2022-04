New York saldırganı: Her şeyi öldürmek istedim

New York polisi, Brooklyn'deki metro istasyonunda dün düzenlenen ve 23 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin 62 yaşındaki Frank R. James adlı kişinin "şüpheli" olarak arandığını açıkladı. Ardından, James'in Youtube videolarında her şeyi öldürmek istediği ve insanlara karşı öfke dolu olduğu tespit edildi.

New York polisi, yaptığı açıklamada, siyahi Amerikalı olduğu belirtilen James'in olay yerine gelirken kullandığı kamyonet üzerinden elde edilen delillerin olay mahallindeki bulgularla örtüştüğünü kaydetti.Daily Mail'in haberine göre Brooklyn metrosu saldırısındaki kişinin YouTube kanalında New York'taki suçu kınayan , sosyal hizmet uzmanlarıyla olan kavgalarını detaylandıran, beyaz insanlara, Yahudilere ve iklim değişikliğine karşı öfkesini dile getiren yüzlerce video yayınladığı ortaya çıktı.Kahkahalarla dolu videolarında, dünyanın kendi gördüğü haliyle durumu hakkında nutuk atıyor ve şikayetlerini söylüyordu. James, 'Görünürdeki her şeyi öldürmekle' insanları tehdit ediyor ve İkiz Kulelerin 11 Eylül'de asla uçaklarla düşürülemeyeceğini iddia ediyordu.James, New Jersey'de gittiği psikiyatrik tesislere atıfta bulunarak, personelin kendisine yardım etmediğini ve kendisini daha tehlikeli hale getirdiğini söyledi. Sözlerine şu şekilde devam etti: 'Artık 63 yaşındayım, nefret dolu, öfke dolu ve acı doluyum.'ABD'nin New York kentinde Brooklyn'deki bir metro istasyonunda çok sayıda kişinin silahla vurulduğu ve patlayıcı madde bulunduğu bildirildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde metro istasyonunda yaralı yolculara ait görüntüler yer aldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.En son videosu saldırıdan bir gün önce yayınlandı ve James'in monoloğu eşliğinde siyahi adamların görüntülerini içeriyordu. 'Unutmayalım ki, insanları öldürmek istediğimi söyleyebileceğim çok şey yaşadım.' diyerek videoyu çekmeye devam etti.