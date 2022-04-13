Kalbi atarken kurşunu çıkardılar! Büyük Rus saldırısının detayları belli oluyor

Doktorların inanılmaz başarısı, Rusya'nın 'Mariupol'da kimyasal silah kullandığı' iddiaları sırasında geldi. Ukraynalı askerler, bir insansız hava aracı tarafından bırakılan gazın ardından nefes alamadıklarını ve baş dönmesi yaşadıklarını anlattı. Kuşatma altındaki şehrin belediye başkanı çatışmalarda 10 binden fazla sivilin öldüğünü açıkladı.Şehrin Azak alayından gelen doğrulanmamış haberlere göre, kimliği belirsiz gazın güney liman kentine bir Rus insansız hava aracıyla bırakıldığı söyleniyor. Telegram mesajlaşma uygulaması aracılığıyla yapılan saldırının 'kökeni bilinmeyen zehirli bir maddenin solunum yetmezliği' ve 'vestibulo-ataktik sendrom' gibi semptomlara yol açtığı söyleniyor.Ukraynalı ve Belaruslu doktorlardan oluşan bir ekip, Kiev'deki Feofaniya Hastanesi'ndeki ameliyat sırasında merminin tamamını çıkardı. Prosedürün inanılmaz görüntüleri, doktorlar Ukraynalının kalbinden Rus mermisini dikkatlice çekerken askerin kalbinin attığını gösteriyor.Kalbi atarken kurşunu çıkardılar Büyük Rus saldırısının detayları belli oluyorAsker daha sonra hayatını kurtaran sağlık görevlilerinin yanında ayakta dururken görüldü. Pansumanlara ve göğüs desteğine ihtiyacı olmasına rağmen, ölümle yüz yüze gelen askerin morali yerinde görünüyordu. Askerin ameliyattan sonra Rus ordusuna karşı 'savaşmaya devam etmek istediği' söylendi.On binlerce Rus askeri, doğudaki Ukrayna birliklerine beşe bir oranında üstünlük sağlamak için yakında Donbas bölgesine konuşlanacak ancak askeri liderler bunun savaşı kazanmak için hala yeterli olmayacağında ısrar ediyor. Bazı batılı kaynaklara göre, Kremlin'in imajını düzeltmesini umduğu taarruzun hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor. Uydu görüntüleri ve raporlara göre Moskova, sınır boyunca bir dizi noktada asker konuşlandırıyor ve teçhizat inşa ediyor.Times'ın bir ABD düşünce kuruluşu aracılığıyla bildirdiğine göre, Rus güçler Slovyansk şehrini ele geçirmek için güneye doğru ilerlemeden önce Harkov'un güneydoğusundaki İzyum çevresinde toplanmaya çalışacak. Daha sonra bir Ukrayna birliğini kuşatmak için güneydoğuya ilerleyecekler.Eski bir komutan olan İngiliz General Sir Richard Barrons gazeteye şunları söyledi: '[Ruslar] doğudaki Ukraynalıların iyi pozisyon aldığını bildikleri için sayısal üstünlüklerini doğrudan karşılarına çıkarak kullanmak isteyecekler". Ancak Putin'in Ukraynalı rakiplerini alt etme çabalarına rağmen, Kiev'deki askeri kaynaklar önümüzdeki günlerde doğuya akın etmesi beklenen çok sayıda birliğin yine de yetersiz kalacağı konusunda ısrarlı.Görüntüler, siper savaşının Avrupa'daki çatışmanın bir özelliği olmaya devam ettiğini gösterirken, Ukrayna birliklerinin Rus saldırısına karşı hazırlandığı görülüyor. Ukrayna'nın en iyi birlikleri Rusya'nın 2014'te bölgeyi işgal etmesinden bu yana Donbas çevresine yığıldı ancak önümüzdeki haftalar en büyük sınavları olacak. Kremlin büyük bir taarruza hazırlanırken on binlerce Rus askeri, doğu Ukrayna'ya doğru ilerliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, buradaki savaşın 'önümüzdeki iki ila üç hafta' boyunca yoğunlaşacağı konusunda uyardı ve savaşın yeni bir aşamaya geçeceğini söyledi.