İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli insülin üretimine başlanacağını duyurdu. Koca paylaşımında "Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda yerli insülin üretiminin başlayacağını duyurdu..YERLİ AŞIDAN SONRA SIRA İNSÜLİNDEBakan Koca 'İNSÜLİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!' ifadelerini kullandı.