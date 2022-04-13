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İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli insülin üretimine başlanacağını duyurdu. Koca paylaşımında "Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin’in yerlileşmesinde" ifadelerine yer verdi.

İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu
Ekleme: 13.04.2022 - 23:41 Güncelleme: 13.04.2022 - 23:48 / Editör: Ozge Selin
İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda yerli insülin üretiminin başlayacağını duyurdu..

YERLİ AŞIDAN SONRA SIRA İNSÜLİNDE

Bakan Koca 'İNSÜLİN TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK! Kronik bir hastalık olan Diyabette hayati öneme sahip İnsülin'in yerli üretimi için harekete geçtik. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu firmalara çağrıda bulundu. Kendi Covid-19 aşımızın üretiminden sonra sıra İnsülin'in yerlileşmesinde!' ifadelerini kullandı.

İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu

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İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu
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