Enkaza dönen Mariupol kenti alarm veriyor: ABD'den 'kimyasal silah' iddiası

Rusya-Ukrayna Savaşı 49. gününde sürerken, Rus ordusunun hedefindeki Mariupol’de can kayıpları artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mariupol'de Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen saldırı sonrası Ukraynalı askerlerin 'Kimyasal zehirlenme' belirtileri göstermesi endişeler neden olmuş, hem Ukrayna lideri Zelenski hem de ABD ve İngiltere iddiaları ciddiye aldığını belirterek inceleme yapılacağını duyurmuştu.ABD: ELİMİZDE GÜVENİLİR BİLGİLER VARİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ayrıntıları doğrulamak için uğraştıklarını belirterek, "Bu tür silahların herhangi bir şekilde kullanılması, çatışmada sert bir tırmanışa neden olur" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise kimyasal silahların konuşlandırıldığını teyit edemeyeceklerinin altını çizerek dikkat çeken bir iddiada bulundu. Blinken, "Rusya'nın Mariupol'u ele geçirmeye yönelik agresif kampanyasının bir parçası olarak askerler ve sivilleri etkileyecek gözyaşı gazı gibi kimyasal maddelerin karıştırıldığı bir gaz kullanabileceğine dair güvenilir bilgilerimiz var" dedi.10 BİN SİVİL ÖLDÜ, SAYI 20 BİNİ AŞABİLİRİnsani koridor çalışmalarına rağmen hala sert çatışmaların yaşandığı kentin belediye başkanı, şimdiye kadar şehri korumak için yapılan savaşta 10 binden fazla sivilin öldüğünü ve ölü sayısının 20 bini aşabileceğini belirtiyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise yaptığı açıklamada, Rusya’nın Mariupol kelimesini duymaktan nefret ettiğini ifade ederek, "Kremlin’in Ukrayna’dan daha çok nefret ettiği bir şey varsa o da Mariupol kelimesi. Askerlerimiz kendilerinden 10 kat fazla olan düşmana karşı şehri savunuyor." ifadelerini kullandı.YİYECEK VE SİLAHLARIMIZ TÜKENDİ, TESLİM OLMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKUkrayna direnişinde şimdiye kadar ön plana çıkan Mariupol'de durum giderek kötüleşiyor. 36. Deniz Tugayı'nda gönüllü olan İngiliz asker Aiden Aslin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yiyecek ve silahlarının tükendiğini belirterek, "48 gün oldu. Yiyeceğimiz ve cephanemiz tükendi. Mariupol'u savunmak için elimizden geleni yaptık ama Rus güçlerine teslim olmaktan başka çaremiz yok." dedi.MARİUPOL DÜŞERSE RUS BİRLİKLERİ AVANTAJ KAZANIRUkraynalı bir savunma sözcüsü Rusya'nın Donbas'a yönelik saldırı hazırlıklarının neredeyse tamamlandığını belirtirken Rusya'nın büyük zırhlı araç konvoylarının bu hafta içinde Donetsk ve Luhansk bölgesine doğru ilerlediği görüldü.Batılı yetkililer Mariupol'un böyle bir dönemde düşmesinin, savaşta dengeleri değiştireceğinden ve Rus birliklerine büyük avantaj sağlayacağından endişeli. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Ukrayna'nın doğusundaki operasyonları desteklemek için Belarus'tan çekilmeye devam ettiğini ve tamamen Donbas bölgesine odaklandığını söyledi.Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas, tarihi, kültürel ve ekonomik açıdan önemli bir bölgedir. Donetsk ve Luhansk kentlerinin yer aldığı Donbas, Rusya sınırına kadar ulaşan Avrupa'nın dördüncü büyük kömür madeni bölgesi olarak Rusya ve Ukrayna için oldukça büyük değer taşıyor.