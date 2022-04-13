E-ticaret kanunu için son viraj: Yeni kanun tüketici haklarını daha fazla koruyacak

Türkiye'de e-ticaret hacmi 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 69 artarak 381,5 milyar liraya, sipariş sayısı da yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede yükseldi. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, geçen yıl 162 bin 51 işletme ilk kez e-ticaret faaliyetinde bulundu. AK Parti de, tüketicilerin korunmasına yönelik tedbirleri içeren düzenlemenin yasalaşmasının ardından şimdi de e-ticaret düzenlemesiyle ilgili çalışmaları hızlandırdı.Tüketicilerden gelen şikayet ve dava konusu olan alanların üzerinde çalışıldığı kanun teklifi hazırlıkları kapsamında, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyelerinin de aralarında bulunduğu AK Parti milletvekillerinden oluşan bir heyet önümüzdeki günlerde bazı popüler e-ticaret platformlarını ziyaret edecek. Bu sayede, sektör şirketlerinin de öneri ve istekleri dinlenecek.İncelemelerde bulunacak heyet, sistemin işleyişi hakkında bilgi alacak. Platformların da karşılaştığı sorunları, düzenlemeye ilişkin görüş ve önerileri dinleyecek. Ziyaretlerin ardından düzenlemeye son şekli verilecek. Kanun teklifinin mayıs ayında Meclis'e sunulması bekleniyor. AK Parti kurmayları, e-ticaretin hızla büyüdüğüne dikkat çekerken, sektördeki bu hızlı büyümenin bir düzenlenmeyi de ihtiyaç haline getirdiğini dile getirdi. Yapılacak düzenlemeyle hem tüketici, hem üretici hem de ihracatçının maksimum düzeyde korunmasının amaçlandığını aktaran kurmaylar, “Optimum düzeyde gerçekleşen bir dengeyi bularak böyle bir çalışmayı yapacağız” ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da daha önce açıkladığı ve hazırlıkları devam eden tüketiciye yönelik dört düzenlemeden biri olan e-ticaret düzenlemesiyle, ürünün görseldekiyle aynı olmaması ve ayıplı çıkması gibi sözleşmeye aykırı davranan satıcılara yaptırım getirilmesi gündemde. Yine internet üzerinden satış yapan firma ya da kişilerin sorumluluk alanlarının belirlenmesine yönelik adımların atılması bekleniyor. Tüketicilerin daha fazla mağdur olmaması için dava süreçlerinin kısaltılması da üzerinden çalışılan bir başka konu. Hazırlanacak yasa tasarısının küreseldeki en iyi örneklerle kıyaslanarak tamamlanacağı öğrenildi. E-ticaretteki yapının ve işleyişin gittiği yöne göre öncü bir çalışma hazırlanacak.2021 yılında e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 artarak yüzde 5,1'e yükseldi. e-Ticaretin genel ticarete oranının en yüksek olduğu ay yüzde 20,4 ile yoğun e-ticaret kampanyalarının yaşandığı kasım olurken bu ayı yüzde 19,9 ile mayıs takip etti. Türkiye'de geçen yıl 18-70 yaş için kişi başına düşen e-ticaret harcaması bir önceki yıla göre yüzde 69 artış göstererek 4 bin 749 liraya çıktı. İstanbul'da kişi başına düşen harcama 6 bin 324 lira, Ankara'da 3 bin 795 lira ve İzmir'de 3 bin 400 lira olarak gerçekleşti.