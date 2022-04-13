DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin

Euronews'in haberine göre; Houssin, Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında, salgına karşı 'gardımızı düşürmenin zamanı değil' dedi. Bu konuda görüş birliği olduğunu hatırlatan Houssin, “Covid-19 pandemisi açısından durum bitmiş olmaktan çok uzak” diye konuştu.DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz ay sonu, 'Covid-19 bu yıl bitebilir ve bu bizim için sonuncu olmalıdır.' demişti.VİRÜSÜN GELECEĞİNE DAİR 3 SENARYOGhebreyesus, virüsün evrimine dair 3 senaryo bulunduğunu belirtmişti: 'En iyi senaryoda, bundan sonra güçlendirici aşı dozlarını gerekli kılmayacak şekilde az varyant görmüş olacağız. İkinci senaryoda virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini, fakat aşılamalar sayesinde ağır hastalık oranının azaldığını görebiliriz. En kötü senaryoya göre ise bundan sonra virüsün daha şiddetli ve bulaşıcı varyantlarının çıktığını, bu yeni tehdide karşı hiçbir aşının işe yaramadığını görebiliriz.'DSÖ ÖNLEMLERİN HIZLI KALDIRILMAMASI KONUSUNDA UYARIYORÜlkelere Covid- 19 önlemlerini çok hızlı bırakmama uyarısını yineleyen DSÖ takip ve test sisteminin rafa kaldırılmasının yeni varyantların daha kolay yayılmasının önünü açabileceği öngörüsünde bulunuyor.