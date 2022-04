Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik

Rusya Ukrayna savaşı haftalardır devam ediyor. Savaşa ilişkin sonsyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor.' ifadelerini kullandı. Kalın, "Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek." dedi.

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşına ilişkin Türkiye'den çarpıcı açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarında 'Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.' ifadelerini kullandı.YENİ BİR SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE GİRDİKKalın'ın Rusya Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı açıklamalar şu şekilde;Ukrayna krizi derinleşerek devam ediyor. Karşılıklı hatalar, yeni güç dengesi arayışları ve kısa vadeli çıkar hesapları, orta-uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara neden olacak. Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik. Bu savaşın etkileri on yıllar sürecek.YENİ DENGELER KURULACAKGıda ve enerji güvenliğinden, jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Türkiye bu kritik süreçte barış, istikrar, güvenlik ve adaleti tesis etmek için dengeli tutumunu koruyacak ve çok yönlü girişimlerini sürdürecek.