CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan partilileri şaşırtan gaf: 'En önemli sorun Genel Başkanımız..'

CHP sözcüsü Faik Öztrak yaptığı bir konuşmada partilileri şaşırtan gafa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız...!" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 'Gafman'i olarak bilinirken CHP sözcüsü Faik Öztrak da genel başkanıyla yarışır hale geldi. Konuşmak için kürsüye çıkan Öztrak, 'Ülkemizin önündeki en önemli sorun, Genel Başkanımız...!' ifadelerini kullandı. Öztrak'ın bu gafı partilileri şaşırttı.