CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi

Halkın dini ve ahlaki değerlerini her fırsatta aşağılayan CHP zihniyeti, kendini bir kez daha kanıtladı. Malatya CHP Gençlik Kolları başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kuran-ı Kerim mealiyle "üzülüyormuş" taklidi yaparak alay etti. Gelen tepkiler üzerine Ozan Kaygusuz görüntüleri hesabından kaldırdı.