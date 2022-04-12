Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, HDP'li vekilin bu hadsiz hareketine sert tepki göstererek şu ifadeye yer verdi; ''Polise hakaretin cezası olması lazım.''Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun her seferinde bir kaos yaratma peşinde olduğunu konuşmalarında belli etti. Sürekli randevusuz şekilde kurum basmasının doğru olmadığını belirtti. Sürekli bir algı operasyonuna imza attığını belirten Osman Gökçek bu algılarının her zaman elinde patlatığını belirterek şu ifaye yer verdi; ''Dört gözle olay çıksın diye bekliyorlar''İBB'nin sürekli israf diyerek asıl israfın CHP zihniyetinin yaptığını Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayın konuşmalarında belirtti. İBB'nin 2,5 yılda 30 milyar TL borçlandığına dikkat çeken Gökçek, ''İstanbul'u batırdılar'' dedi. Açıklamalarına devam ederek şu ifadeye de yer verdi: ''İmamoğlu'nun ne olduğunu vatandaş görmeye başladı.''Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İmamoğlu'nun İstanbul nimet nimet açıklamasına değinerek israflarını usulsüzlüklerini canlı yayında belgelerle göstermiş olduğu kanıtları kamuoyu ile paylaştı.İBB'nin lüks tutkusuna değinen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, alınan lüks telefonların birde yetmezmiş gibi 490 lira tutarındaki telefon kılıfı parasına sert tepki gösterdi.Osman Gökçek; ''Vatandaşın parasıyla cep telefonu kılıfı alamazsınız.''Katılmış olduğu canlı yayın programında hadsiz açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun kendisini gördüğünde ceketini düğmelemesi gerektiğini hadsiz sözleriyle belirtmişti. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ise bu durumu şu şekilde tepki gösterdi:''Maalesef İstanbul'u kibir abidesi olan İmamoğlu yönetiyor.''İBB'nin vermiş olduğu ramaza etkinliğinde solistlerin 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısını seslendirmesi vatandaşlar tarafından da büyük tepki neden oldu. Osman Gökçek ise bu duruma sert tepki gösterdi ve durumun vahim olduğunu CHP zihniyetinin hep bu şekilde olduğunu belirtti.Osman Gökçek; ''Güler misiniz ağlar mısınız?''İBB'nin Flamenko dansına 400 bin TL vermesine dikkat çeken Osman Gökçek, vatandaşın parasının telefon kılıflarına ve Flamenko danslarına gittiğini belirtti.İBB'ye bağlı zabıtaların gündeme sürekli skandal olaylarla gelmesine tepki gösteren Osman Gökçek; ''Sevgili Şahan Gökbakar'a sesleniyorum bu konularda hassas olduğu için bir tepki göstermesini bekliyorum.'' dedi.Düzenlenen programın propaganda amacıyla yapıldığına dikkat çeken Osman Gökçek, FETÖ'nün yürüttüğü propagandayı CHP mi devraldığını belirtti.