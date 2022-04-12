Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek saat 23.30'da başlayan Sürmanşet programında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
HDP'Lİ VEKİLDEN POLİSE HAKARET
Canlı yayın programında önemli açıklamalarda bulunan Osman Gökçek, HDP'li vekilin bu hadsiz hareketine sert tepki göstererek şu ifadeye yer verdi; ''Polise hakaretin cezası olması lazım.''
KILIÇDAROĞLU YİNE RANDEVUSUZ KAPIYA DAYANDI
Osman Gökçek, Kılıçdaroğlu'nun her seferinde bir kaos yaratma peşinde olduğunu konuşmalarında belli etti. Sürekli randevusuz şekilde kurum basmasının doğru olmadığını belirtti. Sürekli bir algı operasyonuna imza attığını belirten Osman Gökçek bu algılarının her zaman elinde patlatığını belirterek şu ifaye yer verdi; ''Dört gözle olay çıksın diye bekliyorlar''
HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLMADI
İBB'nin sürekli israf diyerek asıl israfın CHP zihniyetinin yaptığını Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek canlı yayın konuşmalarında belirtti. İBB'nin 2,5 yılda 30 milyar TL borçlandığına dikkat çeken Gökçek, ''İstanbul'u batırdılar'' dedi. Açıklamalarına devam ederek şu ifadeye de yer verdi: ''İmamoğlu'nun ne olduğunu vatandaş görmeye başladı.''
İBB'NİN BAKIM ONARIM İHALESİNİ KİMLER ALDI?
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İmamoğlu'nun İstanbul nimet nimet açıklamasına değinerek israflarını usulsüzlüklerini canlı yayında belgelerle göstermiş olduğu kanıtları kamuoyu ile paylaştı.
İBB'NİN LÜKS TUTKUSU
İBB'nin lüks tutkusuna değinen Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, alınan lüks telefonların birde yetmezmiş gibi 490 lira tutarındaki telefon kılıfı parasına sert tepki gösterdi.
Osman Gökçek; ''Vatandaşın parasıyla cep telefonu kılıfı alamazsınız.''
İMAMOĞLU'NDAN BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NA HADSİZ SÖZLER!
Katılmış olduğu canlı yayın programında hadsiz açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun kendisini gördüğünde ceketini düğmelemesi gerektiğini hadsiz sözleriyle belirtmişti. Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek ise bu durumu şu şekilde tepki gösterdi:''Maalesef İstanbul'u kibir abidesi olan İmamoğlu yönetiyor.''
İBB'NİN RAMAZAN ETKİNLİĞİNDE SKANDAL
İBB'nin vermiş olduğu ramaza etkinliğinde solistlerin 'Kaç kadeh kırıldı' şarkısını seslendirmesi vatandaşlar tarafından da büyük tepki neden oldu. Osman Gökçek ise bu duruma sert tepki gösterdi ve durumun vahim olduğunu CHP zihniyetinin hep bu şekilde olduğunu belirtti.
Osman Gökçek; ''Güler misiniz ağlar mısınız?''
İBB'DEN FLAMENKO DANSINA 400 BİN TL
İBB'nin Flamenko dansına 400 bin TL vermesine dikkat çeken Osman Gökçek, vatandaşın parasının telefon kılıflarına ve Flamenko danslarına gittiğini belirtti.
İBB'YE BAĞLI ZABITALARAN BÜYÜK ZULÜM
İBB'ye bağlı zabıtaların gündeme sürekli skandal olaylarla gelmesine tepki gösteren Osman Gökçek; ''Sevgili Şahan Gökbakar'a sesleniyorum bu konularda hassas olduğu için bir tepki göstermesini bekliyorum.'' dedi.
EXPO 21'DE DİNLER ARASI DİYALOG PROPAGANDASI
Düzenlenen programın propaganda amacıyla yapıldığına dikkat çeken Osman Gökçek, FETÖ'nün yürüttüğü propagandayı CHP mi devraldığını belirtti.