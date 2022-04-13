Başkan Erdoğan'ın avukatından Kılıçdaroğlu'na cevap!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı davaların dört tanesi kesinleşti. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada, 'Kılıçdaroğlu bu davalardan toplam 165 bin TL ödemeye mahkum edildi' ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Avukatı Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi;'Kesinleşen bu dosyalar nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu, asıl alacak ve feriyeleriyle birlikte toplam 165.000 TL ödemeye mahkum edilmiştir.Yargıtay kararlarında özetle ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı ifade özgürlüğü Yargıtay kararlarında özetle ifade özgürlüğünün sınırsız olmadığı, ifade özgürlüğü kullanılırken başkalarının şeref ve itibarına saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı ifadelerin ifade özgürlüğünün sınırlarını aştığı, davalının ifade özgürlüğünü kullanırken ödev ve sorumluluklarına özen göstermediği dava konusu açıklamalarının siyasi bir eleştiriden çok kişisel saldırı niteliğinde olduğu, kullanılan ifadelerin kamusal tartışmalara katkı sunma kapasitesinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.Bahsi geçen Yargıtay kararlarında Man Adası iddiaları ile ilgili olarak ise MASAK raporuna dayalı olarak verilen takipsizlik kararına konu belgenin 'olgu' olarak kabul edilemeyeceği gibi belgenin ve diğer araştırmaların Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgisinin bulunmadığı vurgulandıktan sonra, Man Adası iddiaları bağlamında davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan açıklamalarının da kişisel saldırı niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Yargıtay kararlarına atfen, sosyal medya mecralarına yapılan bir kısım açıklamalar, gerçeği yansıtmadığı gibi, bu nitelikteki açıklamalar ve haberler mahkeme kararlarının sorumsuzca çarpıtılmasından başka bir anlam da taşımamaktadır.'