Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na 'HDP'li vekil' tepkisi: Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' demesine tepkisiz kalan Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı'na sert çıktı. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı.Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu'na 'Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim' dediği anlar yer aldı.İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Skandal sözlere maruz kalan polis, 'Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim.' diyerek karşılık verdi.Bakan Soylu, mesajında 'Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?' dedi.