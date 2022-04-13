Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 2022 Mayıs Askerlik Celp ve sevk Tarihleri

Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Askerlik yerleri birçok asker adayı tarafından merak ediliyor. Mayıs 2022 için askere gitme planı olanlar sevk ve celp tarihleri için araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındaveyer alıyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Askerlik yerleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Birçok asker adayı yapılan açıklamaları büyük bir ilgiyle takip ediyor. Seçim ve sınıflandırma sonuçlarının belirtileceği tarih 29 Nisan olarak belirtildi. E-devlet üzerinden kolaylıkla sorgulama yapabilirsiniz. Yedek subay/ astsubay ve erbaş/erlerin sevk tarihleri ise şu şekilde sıralanabilir;Yükümlü - Sevk Tarihleri - Kovid-19 Testinin Yapılacağı ve Sevk Belgesinin Alınacağı TarihlerYedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er(1nci Grup) 12 Mayıs 2022 11-12 Mayıs 2022(2nci Grup) 09 Haziran 2022 08-09 Haziran 2022(3ncü Grup) 21 Temmuz 2022 20-21 Temmuz 2022Konuyla ilgili olarak MSB tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde;1. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.2. Mayıs 2022 sınıflandırma döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 28 Şubat 2022 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenler ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır.3. 31.12.2020 (dahil) öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 28.02.2022 (Dahil) tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. (Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç)4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Nisan 2022 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.6. Yükümlüler, sevk belgesinin alınabileceği tarihlerde;a. e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “Kovid-19” testlerini yaptıracaklar,c. Test sonucu negatif çıkanlar, sevk bitim tarihine kadar e-Devlet üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıklarından sevk belgelerini alacaklarvehakkında detayları sizle için derledik. Birçok farklı konuda güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.