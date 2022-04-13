  • USD: 14,56 - 14,59
  • EURO: 15,77 - 15,80
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave yardım kararı: Başkan Joe Biden duyurdu

ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden diğer yandan Rusya'nın Donbas'a yönelik bir saldırı hazırlığında olduğunu belirtirken "Zelenskiy'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim." dedi.

ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave yardım kararı: Başkan Joe Biden duyurdu
Ekleme: 13.04.2022 - 22:34 Güncelleme: 13.04.2022 - 22:41 / Editör: Ozge Selin
ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave yardım kararı: Başkan Joe Biden duyurdu
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu..

ZELENSKIY'E ONAYLADIĞIMI BİLDİRDİM

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğünü belirterek, 'Zelenskiy'e bugün Ukrayna'ya silah, mühimmat ve diğer savunma yardımını onayladığımızı bildirdim.' ifadesini kullandı

RUSYA DONBAS'A SALDIRI HAZIRLIĞINDA

Ukrayna'nın ABD'nin verdiği silahları gayet verimli bir şekilde kullandığını belirten Biden, 'Rusya Donbas bölgesindeki saldırılarını artırmaya hazırlanırken, Ukrayna'ya kendini savunacak yardımları yapmayı sürdüreceğiz.' görüşünü paylaştı.

PAKETTE HELİKOPTERLER VAR

Biden, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna gelecekte yapılacak saldırılara Ukrayna'nın da yanıt vermesini sağlamak istediklerini belirterek, yardım paketinin içinde top sistemleri, toplar ve zırhlı askeri araçlar olacağını, bunun yanında askeri helikopterler de göndereceklerini kaydetti.

ELİ KOLU BAĞLI DURAMAYIZ

ABD'nin ve ortaklarının Ukrayna'ya verdiği desteğin kritik önemde olduğunun altını çizen Biden, 'Bu yardımlar, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Ukrayna'yı ele geçirme ve kontrol etme amacına ulaşamamasını sağladı. Şimdi eli kolu bağlı duramayız. Zelenskiy'e ABD'nin özgürlük savaşlarında Ukrayna halkının yanında durmaya devam edeceğini söyledim.' mesajını paylaştı.

3 MİLYAR DOLARI BULDU

Biden'ın açıkladığı yeni yardım paketiyle ABD'nin Ukrayna'ya 2021 başından bu yana sağladığı savunma yardımlarının miktarı 3 milyar dolara ulaşmış oldu.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçimin ilk tur resmi sonuçları açıklandı
Özcan Yeniçeri: İYİ Parti kurucularından olduğum için pişmanım
65 yaş üstü vatandaşlar 2022'de hacca gidemeyecek!
İnsülin artık Türkiye'de üretilecek! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeli haberi duyurdu
ABD'den Ukrayna'ya 800 milyon dolarlık ilave yardım kararı: Başkan Joe Biden duyurdu
New York metrosunu kana bulamıştı! Saldırgan hakkında son dakika gelişme...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yüksekova'da iftarını açtı
Bakan Kurum tarih vererek duyurdu: TOKİ müjdesi vereceğiz!
Bakan Soylu Türkiye'den sınır dışı edilen Suriyeli sayısını açıkladı
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar önce artacak sonra düşecek
Rusya'dan ABD ve NATO'ya 'vururuz' tehdidi: Hepsi meşru askeri hedef
6 aylık enflasyon belirlendi! 2022 SSK Bağ-Kur emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı 13 Nisan koronavirüs tablosu
Gram altın yükselişe geçti
Emmanuel Macron'dan Türkiye ve Rusya itirafı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Rusya Ukrayna savaşı açıklaması: Yeni bir soğuk savaş dönemine girdik
Ukrayna'da tutuklanan muhalif lider Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Rusya Ukrayna savaşı için çare Türkiye! İtalya'dan çok konuşulacak 'diyalog' vurgusu...
Türkiye'den yeni sınır güvenliği hamlesi: En üst düzeye çıkarılıyor!
Dışişleri'nden AB'ye nota: Nihai yargı kararları uygulanmalı
Xiaomi'nin elektrikli otomobili bütün beklentileri aşacak: Patent bilgileri sızdırıldı

Xiaomi'nin elektrikli otomobili bütün beklentileri aşacak: Patent bilgileri sızdırıldı

E-ticaret kanunu için son viraj: Yeni kanun tüketici haklarını daha fazla koruyacak

E-ticaret kanunu için son viraj: Yeni kanun tüketici haklarını daha fazla koruyacak

Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...

Kaçak botoks operasyonu! Piyasa değeri...

13 milyona Fenerbahçe'ye geldi, 3. lig takımı bile istemiyor!

13 milyona Fenerbahçe'ye geldi, 3. lig takımı bile istemiyor!

İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öyle bir halde bulundu ki...

İstismara uğrayan 1,5 yaşındaki kız çocuğu öyle bir halde bulundu ki...

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin

DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Gardınızı düşürmeyin