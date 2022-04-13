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22 Nisan Yarım Gün Mü? 22 Nisan Öğleden Sonra Tatil Mi?

22 Nisan günü resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Nisan resmi tatil mi sorusu yer alıyor? Peki, 22 Nisan yarım gün mü? 22 Nisan tatil mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.04.2022 - 13:48 Güncelleme: 13.04.2022 - 13:53 / Editör: Ozge Selin
22 Nisan Yarım Gün Mü? 22 Nisan Öğleden Sonra Tatil Mi?
22 Nisan birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Nisan yarım gün mü ve 22 Nisan öğleden sonra tatil mi soruları yer aldı. Özellikle öğrenciler konuyla ilgili detayları merak ediyor. Bu nedenle birçok kişi arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. 22 Nisan yarım gün mü ve 22 Nisan öğleden sonra tatil mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


22 Nisan Yarım Gün Tatil Mi?


22 Nisan gününün yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 22 Nisan yarım gün tatil mi sorusu yer aldı. Öğrenciler özellikle konuyla ilgili açıklamaları yakından takip ediyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alanlara göre 22 Nisan günü resmi tatil olarak belirtilmemektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle 22 Nisan günü herhangi bir tatil olmayacak.


22 Nisan Yarım Gün Mü? 22 Nisan Öğleden Sonra Tatil Mi?

Resmi Tatiller Listesi


Resmi tatiller listesi de vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılan sorulardan biri de resmi tatiller hangi günlere denk geliyor sorusu oldu. Çalışanlar ve öğrenciler konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte oldukça merak edilen resmi tatiller listesi;

YILBAŞI 1. GÜN 01 OCAK CUMARTESİ
ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 1 GÜN 23 NİSAN CUMARTESİ
EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
VE RAMAZAN BAYRAMI AREFESİ 1 GÜN
01 MAYIS PAZAR
RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN 2 MAYIS PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN 3 MAYIS SALI
RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN 4 MAYIS ÇARŞAMBA
ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI 1 GÜN 19 MAYIS PERŞEMBE
KURBAN BAYRAMI AREFESi 1/2 GÜN 8 TEMMUZ CUMA
KURBAN BAYRAMI 1. GÜN 9 TEMMUZ CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI 2. GÜN 10 TEMMUZ PAZAR
KURBAN BAYRAMI 3. GÜN 11 TEMMUZ PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI 4. GÜN 12 TEMMUZ SALI
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ* 1 GÜN
15 TEMMUZ CUMA
ZAFER BAYRAMI 1 GÜN 30 AĞUSTOS SALI
CUMHURİYET BAYRAMI 1,5 GÜN 28 EKİM
29 EKİM CUMA CUMARTESİ


22 Nisan Yarım Gün Mü? 22 Nisan Öğleden Sonra Tatil Mi?

23 Nisan Tatil Mi?


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle bu günün resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili olarak merak edilen sorulardan biri de 23 nisan tatil mi sorusu oldu. 23 Nisan bu sene Cuma gününe denk geliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanında okullar da tatil olacak. Özel sektörde 23 Nisan günü çalışanlar ise fazla mesai ücreti alacaklar.
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