17 yılda sadece 3 kez görülen doğa olayı için geri sayım: Gezegenler aynı hizaya geliyor

Ayın ortasından itibaren, Kuzey Yarımküre`den bakıldığında, şafak öncesi gökyüzünde Satürn, Mars , Venüs ve Jüpiter`in neredeyse mükemmel bir gezegen hizasında sıralandığını görebileceksiniz.17 NİSAN'DA OLUŞMAYA BAŞLAYACAKSciencealert'in haberine göre, hizalanma 17 Nisan civarında oluşmaya başlıyor, ancak en fazla 20 Nisan sabahı görüntülenebilir olacak.Hizalanmanın görülebilmesi için şafak vaktinden önce gökyüzünü izlemek gerekecek.Ufukta, görüş koşullarının iyi olması koşuluyla, Jüpiter`in ufka yakınlığıyla göksel sırada hizalanmış dört gezegen de seçilebilecek.Yıldız gözlemcilerinin açıklamasına göre, Satürn, Mars ve Venüs aslında mart ayının sonundan beri bir araya geliyorlar, ancak Jüpiter`in çizgiye katılması nisan ortasına kadar olmayacak.AY DA KATILACAKBirkaç gün sonra 23 Nisan civarında uydumuz Ay da hizalanmaya katılacak.TELESKOP VEYA DÜRBÜN GEREKECEK24 Haziran`da, Güneş Sistemi`nin diğer tüm gezegenleri (Merkür , Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs) daha büyük bir gezegensel hizalamada bir araya gelecekler, ancak bunu izlemek dürbün veya teleskopla mümkün olacak.2005'TEN BERİ 3'ÜNCÜİnsan gözüyle görülebilen bunun gibi büyük gezegensel hizalanmalar çok nadir ve 2005`ten beri sadece üç kez meydana geldi.