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Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Bursa'nın dağ köyünde bulunan tarihi cami; süslemeleriyle çok sayıda ziyaretçiyi köye çekiyor. Görenleri kendine hayran bırakan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor.

Ekleme: 12.04.2022 - 12:17 Güncelleme: 12.04.2022 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!
Keles ilçesi Kemaliye Köyü'nde 1874-1875 tarihinde yapılan tarihi cami içindeki hat yazıları ve süslemeleriyle herkesin ilgisini çekiyor.

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Süslemeler diğer camilere oranla farklı olunca tarihi camiyi görmek için çok sayıda yerli ve yabancı turist köye geliyor.

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Caminin içerisinde kalem işleri ve ahşap süslemeleri bulunuyor.

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Caminin duvarlarında, pencere kenarlarında ve mihrapta başta selvi olmak üzere çiçek motifleri, kıvrık dallarla bezeli kalem işleri dikkati çekiyor.
Görenleri kendine hayran bırakan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor.
Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Köylerindeki caminin yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğini ifade eden köylüler, 'Camiyi görenler hayran kalıyor. Ünü il sınırlarını aşmış durumda. Her yerden camiyi görmeye geliyorlar. Biz de atalarımızdan kalan bu mirası korumak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Camiyi öyle koruyoruz ki; bir gün caminin yanındaki kahvede yangın çıktı. 'Yangın tarihi camiye sıçramasın' diye tüm köy seferber oldu. Yangını söndürdük. Çok sayıda ziyaretçi camiyi görmek için köyümüze geliyor' dediler.

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!


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Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!