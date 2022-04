MHP Lideri Bahçeli'den Millet İttifakı'na:

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Sinekten yağ çıkarmak için eleştiri kuyruğuna girenler sorunun değil, çözümün parçası olmalıdır.'Güçlü bir devlete, tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış bir millete sahip olmanın önemi daha iyi görülecektir. Devletini kaybetmiş toplumlarla, iç barışını sağlayamamış devletlerin yol açtığı vahim karmaşa dünya genelinde büyük krizlere davetiye çıkarmıştır.Meselenin can alıcı noktası, çözümün bir parçası olabilmektir. Yapmak yerine yıkmayı tercih edenlerin bu düşüncemizi anlamasını beklemesek de üzerinde biraz tefekkür etmelerini beklemek en tabii hakkımızdır. Vatan namustur, namusun fiyatı ve ekonomik değeri olamayacaktır.Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde 'Atatürk'ü anlamak' konulu ders verdiği medyaya yansımıştır. Anlattığı nedir? Bilmediği ve tanımadığı bir kişiyi anlatmaya çalışmak sadece cahillere özgü bir tutumdur. Atatürk tam bağımsızlıktır, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı tam bağımlılıktır. Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir, Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı kimliksiz, kalpsiz ve kapasitesizdir. Zillete kulak verirsek battığımızı, bittiğimizi, heder olduğumuzu söylüyorlar. Bağımsız bir vicdan, hür bir kafa eşliğinde ışık diye ateşe koşanları uyarıyoruz.Haksızlıklar elbet telafi edilir. Ekonomik sıkıntı varsa inanç birliği, güç birliği yapar hepsini aşarız. Mağduriyet yaşayan varsa hak ettiği sosyal ve ekonomik seviyelere çıkarılır. Geleceğimizin çok daha iyi olacağını bilmek ve buna inanmak zorundayız. Akıntıya karşı kürek çekemeyiz. Bugün yoksa yarın olacaktır, bugün eksikse yarın tamamlanacaktır. Yeter ki Türkiye Cumhuriyeti var olsun. Fiyat artışları, zamlar, hayat pahalılığı gelip geçicidir. Müslüman'a karamsarlık haramdır.Türkiye'nin zora girmesini siyasal rant olarak görenler tek kelimeyle kifayetsiz muhterislerdir. Bunları Türk milletinin ekmeğine, emeğine hasıl olmuş meymenetsizlerdir. Dangıl dungul konuşan Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı neyden bahsediyor? Hisarımızda gedik açtırmayız, kalemizi düşürmeye çalışanlara göz açtırmayız. Bütün yalanların maskesini indirmek, bütün oyunları bozmak için tetikte bekleyen belagat kuvvetidir.Kaşıkçı davasını kasten çarpıtanlar zillettedir. Türkiye'nin moratoryuma gireceğini söyleyenler zillettedir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın mahkeme kararları için şaibeli diyenler zillettedir. Aday enflasyonuyla vakit geçirenlere diyorum ki bizim adayımız bellidir, sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacaktır? İlan edin adayınızı da boyunuzun ölçüsünü görelim.Kılıçdaroğlu etap etap Türkiye Cumhuriyeti'nin sabrını test eden bir zırvadır, zorbadır, zillettir. İçinde bulunduğumuz zor günler yakında geride kalacaktır, Türkiye Cumhur İttifakı'yla yükselecektir.Hedefleri küçük bir ülke olarak kalamayız. Devletimizi lider ülke yapmak siyasi hedeflerimize ulaşmakla mümkün olacaktır. 2023 yılında Cumhur İttifakı'nın kesin zaferinden başka hiçbir siyasi sonuç bizim susuzluğumuzu dindiremez. MHP bakışlarını ufkun ötesine sonsuzluğa dikmiştir. Ancak gözlerimiz sonsuzluğa kilitlerinirken, önümüzdeki çukurlara düşemeyiz.Biz dersimizi tarihten aldık. Bu nedenle bugüne kadar devam eden partimiz, günlük siyasete alet olmamıştır. Bizim hedeflerimiz büyüktür. Zor zahmeltli bir mücadelenin sonucu olacaktır. Bu ülkücü olmanın kaçınılmaz bir bedelidir. Tehlike ne kadar yakın olursa olsun, taşıdığımız milli şuur öfkemizi bastırmak zorundadır. Milliyetçilik sevgisi bizim tekelimzde değildir. Herkes milliyetçi olabilir. Ülkücü milliyetçiyim diyen kim varsa ana kucağı MHP'dir. MHP sadece Türkiye'yi değil tüm soydaşlarımızı küresel kargaşadan kurtaracak bir temsilcidir.Pakistan'daki demokrasi ayıplarını üzülerek izliyoruz. Küresel tahakkümün yanı sıra, giderek tüm dünyayı etkisi altına alması, Türkiye'nin sorumluluğunu artırmaktadır.Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşan bir anca çözüme ulaşması samimi dileğimizdir. Küresel hakimet mücadelesi mazlumların canı pahasına sürmektedir. ABD Ukrayna'nın savaşı kazanacağını açıklayarak kan akmasına hizmet etmektedir. Türkiye'nin devrede olması aktif ve çok boyutlu dış politikasının göstergesidir.Türkiye barış konusunda nettir. Rusya ile Ukrayna arasında kanlı mücadelenin devamını arzulyaan hiçbir ülke iyi niyetli görülemez. Esas gündem ve temini zor olan hedef ateşkesin sağlanamsıdır. ABD ve Birlişik Krallık bunun olmaması için her türlü şeyi yapabilecek cibiliyettedir. Fırsatı ganimate çeviren mihraklar yoğun mesai içerisindedir.Kazanan barış ve sağ duyu olacak. Türkiye'nin de bu sürece katkı vereceğine inancımız tamdır.Pakistan'ın durumuda üzüntü vericidir. Anti demokratik tavırlar bölgeye de bir darbedir. Bu yeni hükümet sistemiyle, siyasi krizler çıkmadan önüne geçilmiştir. Dileğimiz Pakistan'ın siyasi istikrara derhal kavuşmasıdır.Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Azerbaycan ve Ermenistan barış görüşmeleri konusunda anlaşmışlardır.MHP yeni bir siyasi hareket değildir. Stratejik oyunların farkındadır. MHP kurulduğundan beri verdiği mücadeleyle milli kimlik ve beka ile Türk siyasetinde yer edinmiştir. Milli meselelerin en hassas takipçisi olmuştur. Bugüne kadar her milli meselede, kamuoyunun ne dediğimize dikkat kesilmiştir.