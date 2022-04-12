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Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Ergün Poyraz saldırısını normal karşıladı

Yazar Ergün Poyraz Kuşadası Belediye Başkanı (CHP) tarafından belediyedeki ihale yolsuzluklarının üzerine gittiği için tehditler aldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından yazara evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirip, araçla üzerinden geçmişlerdi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

Ekleme: 12.04.2022 - 14:00 Güncelleme: 12.04.2022 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Ergün Poyraz saldırısını normal karşıladı
Yazar Ergün Poyraz Kuşadası Belediye Başkanı (CHP) tarafından belediyedeki ihale yolsuzluklarının üzerine gittiği için tehditler aldığını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından yazara evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirip, araçla üzerinden geçmişlerdi. Kılıçdaroğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada skandal ifadeler kullandı.

'BU TÜR SALDIRILAR OLACAKTIR'

Kılıçdaroğlu Gazeteci Ergün Poyraz'ın uğradığı saldırı hakkında 'Gazeteci Ergün Poyraz saldırıya uğradı, şu an yoğun bakımda. Kimse moralini bozmasın, bu tür saldırılar olacaktır, bunu hepimiz farkındayız, çünkü gerçekleri geniş kitlelerin öğrenmesini istemiyorlar.' ifadelerini kullandı.
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