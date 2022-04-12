İYİ Partili Çıray'dan akılalmaz sözler! Mansur Yavaş ismini Erdoğan'a bağladı

Millet İttifakı'nda adaylık karmaşası sürüyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylık için teklif edeceklerini açıklamıştı. Ümit Özdağ'ın çıkışı siyasi arenada bir anda gündeme otururken, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın muhalefetin çatı adayı olacağı iddia edilmişti.İYİ Parti İzmir Milletvekili Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, katıldığı televizyon programında bu isimlerin ortaya atılmasnının arkasında Başkan Erdoğan'ın olduğunu savundu.Çıray açıklamasında, ''Mansur Yavaş ve diğer isimlerin ortaya atılması Millet İttifakı'na 'Hemen adayınızı açıklayın' dayatması bir psikolojik operasyonun adımlarından ibarettir. Ve arkasında bu siyasi iktidar vardır. Sayın Erdoğan var bu işlerin arkasında.'' ifadelerini kullandı.