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Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle

Kuzey Kore, 2008 yılından önce Güney Kore ile ortak proje yürüttüğü ve insanlara turistik bir gezi sunmak için kullandıkları Diamond Dağları'ndaki Güney Kore yapımı golf sahasını yerle bir etti. Geçtiğimiz günlerde de bölgedeki oteli ortadan kaldıran Kuzey Kore'ye Güney Kore'nin tepkisi sert oldu. Yaşanan bu durum iki ülke arasında zaten hali hazırda var olan gerilimi daha da tırmandıracak gibi görünüyor.

Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle
Ekleme: 12.04.2022 - 10:46 Güncelleme: 12.04.2022 - 10:53 / Editör: Ozge Selin
Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle
Kuzey Kore, bir dağ beldesinde bulunan ve Güney Kore'ye ait bir golf sahasını yok ettiğini söyledi. Söz konusu Diamond Dağları alanıdnaki Güney Kore yapımı tesisin yıkılması, iki ülke arasındaki ipleri daha da gerecek gibi görünüyor.

Kuzey Kore'nin resmi kaynakları yıkımı doğrularken Güney Kore ise kendi tesislerini tahrip etmeyi bırakmalarını söyledi. Kuzey Kore ise müzakere talep etti.

Golf tesisi ve yüzen otelin yanı sıra Güney Kore bölgede kaplıca, kültür merkezi, karaoke odaları ve savaş nedeniyle ayrılan ailelerin bir araya gelmesi için kullanılan bir bina inşa etmişti.

Öte yandan bu sabah bölgede bir yangının çıktığı haberleri kafaları karıştırdı. Yangının tesislerin yıkılmasıyla alakalı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Söz konusu bölgede iki ülke ilişkilerin daha yumuşak olduğu zamanlarda tesiste 10 yıl boyunca proje yürütmüştü. Hazırlanan turlara 2 milyon kişi katılmıştı ve Kuzey Kore için nadir bir döviz kaynağı olmuştu.

Ancak Güney Koreli bir askerin Kuzey Koreli bir asker tarafından öldürülmesinin ardından 2008 yılında proje iptal edilmişti.

2018 yılında ise ilişkiler tekrar düzelme aşamasına gelmişken iki ülke de dağ turları da dahil olmak üzere var olan iş birliği projelerini yeniden canlandırmak istedi. Ancak ABD'nin de olaya dahil olması üzerine uluslararası alanda alınan yaptırım kararları bu durumu engelledi. Ardından tüm dünyada yaşanan korona krizi, bu durumun tamamen rafa kaldırılmasına neden oldu.

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