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FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün kapatılan Polis Koleji'ndeki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturması kapsamında itirafçı olan şüpheli Cihan Çağatay Ö, sınav sorularının önceden kendilerine verildiğini itiraf etti.

Ekleme: 12.04.2022 - 12:41 Güncelleme: 12.04.2022 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
FETÖ şüphelisi Cihan Çağatay, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için örgüte dair bildiklerini anlattı.

FETÖ ile ortaokul son sınıfta Emrah kod isimli kişi aracılığıyla tanıştığını belirten şüpheli, ders çalışmak için gittiği örgüt evinden kendisi gibi çok sayıda öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Bu evde ders çalışmanın yanı sıra sosyal etkinlikler de yaptıklarını anlatan Cihan Çağatay Ö. "Emrah, evinde üniversite öğrencilerinin zeki öğrencilere ders anlattığını ve bu evde rahatça yiyip içebileceğimizi söyledi. Ev tipik bir bekar evi gibiydi. Bazen bize Play Station getirirler, aramızda turnuva yapardık. Sonrasında Fetullah Gülen'in kitapları okunurdu. Buranın cemaat evi olduğunu ilk başta anlamadım." dedi.

Soruları çalıp örgüt evinde kalanlara vermişler

Örgüt abilerinin, askeri lise ve polis okullarının sınavlarına girmek için kendilerini yönlendirdiğini ifade eden Cihan Çağatay Ö, şunları kaydetti:

Sınavları kazanırsak mezun olunca mesleğimizin hazır olacağını söyleyerek bizi sınava hazırlamaya başladılar. Sonra bize yemin ettirdiler ve cevaplanmış 500 soru verdiler. Bu soruların askeri lise sınav sorusu olduğunu, kimseye söylemememiz gerektiğini ve iyi ezberlememizi tembihlediler. Sınava az bir süre kala bizi bir arabayla alıp Ümitköy'deki özel hastaneye götürerek Check-Up'a soktular, ücretini kendileri ödedi.

Askeri lise olmayınca Polis Koleji

Sınavdaki soruları önceden bildiği için derece yaparak sınavı kazandığını söyleyen Cihan Çağatay Ö, şu bilgileri verdi:

Askeri okuldaki mülakatta küçükken olduğum kasık ameliyatı yüzünden elendim. Ferhat abi bu durumu öğrenince çok kızdı ve neden daha önce bu durumu kendisine söylemediğimi sordu. Askeri lise olmayınca Polis Koleji sınavına girdim. Gene aynı şekilde cevaplanmış 500 soru verildi sınavdan önce. O evde sınava giren herkes Polis Kolejini kazandı. Okul döneminde büfe ve ankesörlü hatlardan iletişim kurmaya devam ettik.

25 yıla kadar hapis cezası istendi

İddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 25 yıla kadar hapsi istenen şüpheli hakkında şu tespitler sıralandı:

Şüphelinin FETÖ üyesi olarak amir pozisyonunda etkin bir şekilde emniyet teşkilatına yerleştirmek amacıyla 2010 yılı Polis Koleji sınavından önce diğer örgüt mensuplarından soru ve cevapları ele geçirerek sınavda gerçek başarısı üzerinde performans gösterip, sıralamada diğer adayların önüne geçtiği belirlenmiştir. Ayrıca polis okulunda eğitim gördüğü dönemde örgütle irtibatını devam ettirdiği, böylelikle FETÖ ile irtibat kurarak süreklilik arz edecek şekilde örgüte olan bağını devam ettirecek örgüt hiyerarşisine dahil olduğu görülmüştür. Bu nedenle şüphelinin 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarını işlediği tespit edilmiştir.
FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler
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