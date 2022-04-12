Diş Fırçalarken Kanama Neden Olur? Diş Eti Kanamaları Nasıl Geçer?







Diş Fırçalarken Kanama Neden Olur?

Diş Eti Kanaması Nasıl Geçer?

Diş fırçalarken kanama birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Birçok kişinin sık sık başına gelen bu durum hayat kalitesini oldukça düşürüyor. Özelikle endişelenenler detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Diş fırçalarken kanama sorunu yaşayanlar bu durumun nedenlerini merak ediyor. Bu sebeple en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Sancar Şimşek Kanama, diş etindeki iltihaba bağlı ortaya çıkar. İltihaba bağlı olarak diş etlerinde kızarıklık ve şişme görülebilir. Bununla birlikte kök yüzeylerinin açığa çıkması yani diş eti çekilmeleri, soğuk veya sıcağa karşı hassasiyet, dişlerde sallanma ve kaymalar, kötü ağız kokusu da hastalığın belirtileri arasındadır. Bu belirtilerin ortaya çıkmasını beklemeden 6 ayda bir düzenli olarak diş hekimi muayenesini yaptırmak, hastalığın oluşmadan önlenmesini veya erken teşhis edilerek diş kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Sağlıklı diş etinden hasta, iltihaplı diş etine geçiş normal bir insanda çok hızlı olmaz; genellikle geniş zamana yayılan, belirtiler gösteren bir süreçtir. Bu belirtileri göz ardı etmez ve tedavi yoluna giderseniz; diş kaybına, apse oluşumuna kadar uzanan bu süreci durdurabilirsiniz” açıklamasında bulundu. Kanama ortaya çıktığında kendiliğinden iyileşmesinin beklenmemesi ve diş hekimine başvurulması gerektiği tavsiye ediliyor.Diş etinde ortaya çıkan problemler genellikle ağrısız bir şekilde ilerler. Bu nedenle diş kayıplarının en büyük nedenleri arasında diş eti rahatsızlıkları yer almaktadır. Konuyla ilgili olarak konulan Şimşek Diş eti hastalıkları genellikle herhangi bir ağrı ile seyretmediğinden, çağımızda görülen en sık diş kaybetme nedenlerinden biridir. Genel sağlığımız açısından; periodontal hastalığın (diş eti hastalıkları) büyüklüğü ve şiddetinin önemli bir risk faktörü olduğu, artan bilimsel kanıtlarla desteklenmektedir. Diş eti hastalığını önlemek için günde en az iki kere doğru diş fırçalama, en az bir kere diş ipi kullanımı, 6 ayda bir düzenli diş hekimi ziyareti gerekmektedir” ifadelerini kullanarak bu sorunu yaşayanlara tavsiyelerde bulundu. Bu rahatsızlığa ise bakteri plağının sebep olduğu ve ağız ve diş hijyenine dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.de oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Tedaviyle ilgili olarak ise Dr. Dt. Şimşek “Periodontal tedavi sonrası hastaların düzenli olarak diş hekimi tarafından muayene edilmesi, plak kontrolü ve yeni diş taşı birikimlerinin ortamdan uzaklaştırılması gereklidir. Fakat unutmamak gerekir ki; periodontal tedavi ile elde edilenlerin sürdürülmesi için yapılan hiçbir işlem, kişinin günlük ağız bakımı işlemlerini etkin bir şekilde uygulamasından daha yararlı olamaz. Bazı vakalarda periodontal yıkımın sürdüğü gözlenir. Bu vakalarda, geleneksel tedavilere ek olarak antibiyotik tedavisi ile olumlu yanıt alınır” açıklamasında bulundu.