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Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Bu yaz ülkemizde satışa sunulması beklenen yeni nesil Range Rover, 9 milyonu aşan fiyatına rağmen şimdiden yoğun ilgi görüyor.

Ekleme: 12.04.2022 - 12:20 Güncelleme: 12.04.2022 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!
Land Rover mühendislerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Range Rover, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru tanıtılmıştı.

Yeni Range Rover, genel çizgisini kaybetmeden yenilenen gövde tasarımı, yeni teknolojileri ve motor seçenekleriyle geliyor.

Önümüzdeki aylarda ülkemizde de satışa sunulması beklenen yeni Range Rover, şimdiden oldukça fazla ilgi görmeye başladı.

9 milyonluk araç şimdiden 222 sipariş ön sipariş aldı
Ülkemizde satışa sunulacak olan yeni Range Rover, ilk etapta 350 beygirlik MHEV dizel motor seçeneğiyle müşterilerle buluşacak.

Sahip olduğu donanıma göre ülkemizdeki fiyatı 8 milyon ile 10 milyon TL arasında değişen yeni otomobil için şimdiden 222 kişi parasını ödeyip sipariş vermiş durumda.

Otomobilin Türkiye'de satışa çıkmasıyla birlikte bu sayının daha da artacağı belirtiliyor.

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

2022 Range Rover tasarım detayları
Yeni Range Rover, dış tarafta görmeye alışık olduğumuz genel tasarım detaylarından vazgeçmiyor.

Ön bölümde farların, üst panjurun ve tamponda boydan boya uzanan merkez hava girişinin güncellendiğini görüyoruz.

Panjur ve tampondaki detaylar versiyona göre değişiklik gösteriyor. Yanda ise gizli kapı kolları, camlar ve kapılar dahil olmak üzere daha pürüzsüz bir görünüm var.

Yeni nesil Range Rover'ın iç mekanında 13.7 inç dijital gösterge ekranı ve 13.1 inç dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor.

Arkadaki yolcular için de ön koltuk sırtlarında bulunan 11.4'er inçlik ekranlar mevcut. Ayrıca dört koltuk konfigürasyonu devrede olduğunda, arka iki koltuk arasındaki bölümde 8 inçlik bir dokunmatik ekran daha devreye giriyor.

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Lüks SUV' modelinde ayrıca, donanım seviyesine bağlı olarak 35 hoparlörlü, 1600 watt Meridian Signature ses sistemi de var.

Ayrıca otomatik açılıp kapanabilen kapılar da opsiyon listesindeki gelişmiş özellikler arasında yer alıyor.

Yeni Range Rover motor seçenekleri
Yeni nesil Range Rover, Avrupalı müşteriler için üç dizel, üç benzinli ve iki şarj edilebilir hibrit seçeneği ile geliyor.

Benzinli tarafta P360 ve P400 motorlar, dizel tarafta ise D250, D300 ve D350 olarak adlandırılan motorlar mevcut.

Benzinli tarafta en dikkat çeken seçenek ise BMW kaynaklı P530 V8 ünite olacak. 523 beygir güç üreten 4.4 litre çift turbo V8 ünite kullanacak olan bu model, gücünü dört tekerleğe birden ZF 8 ileri otomatik şanzımanla aktaracak.

Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamladığı da paylaşılan bilgiler arasında.

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Ülkemize gelecek motorlar
Yeni Range Rover, ilk olarak 3 litre hacmindeki 350 beygir güç üreten, Mild Hybrid teknolojili dizel motoruyla Türkiye'de satışa sunulacak.

Talep ve üretim konusundaki gelişmelere bağlı olarak 3.0 litre 400 beygir MHEV bezinli, 4.4 litre 530 beygir benzinli, 3 litre 440 beygir PHEV ve 3.0 litre 510 beygir PHEV motor seçenekleri de ülkemize gelecek.

Yeni Range Rover'ın şarj edilebilir hibrit versiyonları ise 3.0 litre altı silindirli benzinli ünite, 38.2 kWsa lityum iyon batarya ve 105 kW elektrik motorunu bir araya getiriyor.

Söz konusu versiyonların gerçek dünya koşullarında 80 kilometre saf elektrikli sürüş sunması bekleniyor.

Yeni nesil Range Rover'ın tamamen elektrikli versiyonu da 2024 yılında aileye katılacak.

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

2022 Range Rover Türkiye fiyat listesi

Donanım Paketi (Standard Wheelbase)

HSE - 3.0 D350 motor - 8 milyon 134 bin TL
AUTOBIOGRAPHY - 3.0 D350 motor - 8 milyon 724 bin TL
First Edition - 3.0 D350 motor - 9 milyon 051 bin TL

Donanım Paketi (Long Wheelbase)

AUTOBIOGRAPHY - 3.0 D350 motor - 9 milyon 019 bin TL
First Edition - 3.0 D350 motor - 9 milyon 182 bin TL
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