Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteci Macron'u da reddetti

Olay dünya kamuoyunda da büyük yankı uyandırmış, Ovsyannikova Rusya'da gözaltına alınarak 14 saatlik sorgusunun ardından 30 bin ruble (yaklaşık 4 bin 100 TL) kefaletle serbest bırakılmıştı. Ancak Ukrayna işgali sonrası Rusya'da çıkarılan sert basın kanunu kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılabileceği ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyordu.Gözaltı sürecinin ardından Channel One'daki görevinden istifa eden 43 yaşındaki Rus gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından gelen iltica teklifinireddederek Rusya'da kalacağını duyurmuştu.Ancak dün Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Marina Ovsyannikova'nın freelance muhabir olarak işe başladığını açıkladı. Ovsyannikova'nın Ukrayna ve Rusya baştaolmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden haber yapacağı, gazete ve televizyon kanalı için düzenli yayınlar hazırlayacağı da belirtildi.Rusya'da yayın yapan 'Perviy Kanal'da canlı yayını sırasında 'savaşa hayır' yazılı pankart açan editör Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada,Ukrayna'da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya'nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından Rus polisi tarafından gözaltına alındı.Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, son olarak Rusya'da yayın yapan ev Rusya hükümetine ait Kanal 1 televizyonunda 8 yıldır editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova, kanalın canlı yayın sırasında yaşanan savaşı protesto etmişti. Olayın ardından gözaltına alınacağını bilen Ovsyannikova ise sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntülü açıklamada bulundu. Ovsyannikova mesajında, 'Ukrayna'da şuan yaşananlar bir suç ve Rusya saldırgan bir ülke. Bu suçtan sadece 1 kişi sorumlu ve bu kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Benim annem Ukraynalı, babam Rus. Onlar hiçbir zaman düşman olmadılar. Boynumdaki kolye (Rus ve Ukraynabayraklarının renklerinde) savaşın bir an önce durması gerektiğini ve kardeş halkların bir arada yaşayabileceğini simgeliyor. Ne yazık ki, son yıllarda Kremlin propagandası yaparak Kanal 1'de çalışıyorum ve şimdi bundan çok utanıyorum' ifadelerini kullandı.Konuşmasının devamında Rus muhalif lider Alexei Navalny'den de bahseden Ovsyannikova, zehirlediğinde biz mitinglere gitmedik. Bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik.Şimdi artık tüm dünya bize sırtını döndü ve torunlarımızda bu kardeş katili savaşının utancından kurtulamayacak. Biz Rus halkı düşünebiliyoruz ve zekiyiz. Bu çılgınlığı durdurmak bizim elimizde. Mitinglere çıkın, hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar' dedi.Rusya'da yaşanan bu protesto, ülkede büyük bir şoka neden olurken Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova'yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi. Rusya'da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova'nın ise, Ovsyannikova'nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya'da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova'nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.Öte yandan Editör Ovsyannikova, Kanal 1 televizyonunun canlı yayınında haber sunucusu Ekaterina Andreeva'nın Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin'in yaptırımların etkisini hafifletme planlarından bahsettiği sırada, arkasında 'Savaşa hayır! Savaşı durdurun, propagandalara inanmayın! Burada size yalan söylüyorlar. Ruslar savaşa karşı!' yazılı bir pankart açmıştı. Ovsyannikova aynı zamanda, 'Savaşa hayır, savaşı durdurun' diye de slogan atmıştı. Kanal ise tam bu sırada yayından çıkarak, farklı bir haber görüntüsünüyayına vermişti. Eşinin de kanalda çalıştığı öğrenilen Marina Ovsyannikova, protestosunun ardından kanaldan ayrılmıştı.