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Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,60 kazançla 2.463,76 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.474,70 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı
Ekleme: 12.04.2022 - 19:41 Güncelleme: 12.04.2022 - 19:47 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul'da rekor üstüne rekor! Tüm zamanların en yüksek kapanışı
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,65 puan artarken, toplam işlem hacmi 60,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,98 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,83 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.474,70 puana, kapanış rekorunu da 2.463,76 puana taşıdı.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık yüzde 1,2 artarken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile Aralık 1981'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.

Analistler, enflasyon baskısı sonucu merkez bankalarının 'şahin' tutumunu devam ettireceği beklentilerinin devam etmesine karşın bugün açıklanan ABD enflasyon verileri sonrası piyasalarda sakinleşme gözlendiğini ifade etti.

Avrupa borsalarında düşüş eğiliminin sürmesi ile bugün dalgalı seyreden Borsa İstanbul'un daha sonra yükselişe geçerek pozitif ayrıştığını aktaran analistler, yarın Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda ile ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarının öne çıkacağını söyledi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, İngiltere'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Çin'de dış ticaret dengesinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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