Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları yazan Ergün Poyraz dün gece öldüresiye dövüldü, ana muhalefet partisi sessizliğe büründü.Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen Turan Bagı ve Zana Bagı kardeşlere ait şirkete usulsüz ihal verildiğini iddia etmişti.Saldırıyı haberleştiren CHP yandaşı TELE 1, saldırıyla alakalı 2 haberinde ne Poyraz'ın yolsuzluk iddialarından ne de saldırganlardan bahsetti.Saldırıyı Twitter'dan duyuran Barış Yarkadaş, olayın CHP'li Belediyenin yolsuzluğu olduğu ortaya çıkınca sessizliğe büründü.CHP'nin kanalı Halk TV'de çalışan İsmail Saymaz, saldırıya dair tek bir paylaşım yapamazken, ODA TV'nin haberini retweetlemekle yetindi.Saldırıyı haberleştiren Sözcü, Halk TV ve Cumhuriyet gazetesi de CHP'li Belediye Başkanının tehdidini ve belediyedeki yolsuzluk haberlerini görmedi.