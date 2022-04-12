  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.

CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları yazan Ergün Poyraz dün gece öldüresiye dövüldü, ana muhalefet partisi sessizliğe büründü.

Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.
Ekleme: 12.04.2022 - 13:15 Güncelleme: 12.04.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.
CHP'li Kuşadası Belediyesi'ndeki yolsuzlukları yazan Ergün Poyraz dün gece öldüresiye dövüldü, ana muhalefet partisi sessizliğe büründü.

Ergün Poyraz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in, PKK ile bağlantılı olduğu iddia edilen Turan Bagı ve Zana Bagı kardeşlere ait şirkete usulsüz ihal verildiğini iddia etmişti.

Saldırıyı haberleştiren CHP yandaşı TELE 1, saldırıyla alakalı 2 haberinde ne Poyraz'ın yolsuzluk iddialarından ne de saldırganlardan bahsetti.

Saldırıyı Twitter'dan duyuran Barış Yarkadaş, olayın CHP'li Belediyenin yolsuzluğu olduğu ortaya çıkınca sessizliğe büründü.

CHP'nin kanalı Halk TV'de çalışan İsmail Saymaz, saldırıya dair tek bir paylaşım yapamazken, ODA TV'nin haberini retweetlemekle yetindi.

Saldırıyı haberleştiren Sözcü, Halk TV ve Cumhuriyet gazetesi de CHP'li Belediye Başkanının tehdidini ve belediyedeki yolsuzluk haberlerini görmedi.
Oda TV CHP'li başkana paravan oldu: Gazeteciye tehdit iddiaları kulak arkası edildi
Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! Ergün Poyraz saldırısını normal karşıladı
Bakım ihalesinin CHP milletvekili Özgür Karabat'a verildiği İETT'de 2021 yılında otobüsler tam 158.657 kez arıza yaptı
Basın özgürlüğü diye yırtınan CHP yandaşları CHP'li belediyenin yolsuzluğunu gözardı etti.
FETÖ şüphelisi itiraf etti: Yemin ettirip soruları önceden verdiler
İntihara kalkışan kızına 'Hadi atla işimi kolaylaştır' demişti! O baba hakkında Aile Bakanlığı devrede
Ankara’da yaşlı kadın servisten indirilmişti: Türkiye’nin tepki gösterdiği olayla flaş gelişme!
Macron'un rakibi Marine Le Pen ırkçılığını tescilledi: Siyahi kadına dokunmamak için çaba sarf etti
İfşa olan HDP'liler CHP üyesi yapılarak İBB'ye işe alınıyor
Savaşın iğrenç yüzü! Ukraynalı kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askerleri eşimi öldürdü bana tecavüz etti
Operasyonlar devam edecek mi? Putin'den flaş açıklama
MHP Lideri Bahçeli'den Millet İttifakı'na:
CHP tayfası Kılıçdaroğlu'na açıktan vurmaya başladı! Barış Yarkadaş: Kılıçdaroğlu neden rüzgar yaratamıyor?
İETT şoförü 75 yaşındaki yolcuyu darbetti
ABD Kongre Üyesi Bill Keating'den çok konuşulacak açıklama: Türkiye’yi Batı rotasına sokmak için İmamoğlu’yla görüştük
Hayvanlar can çekişiyor! İBB köpeğe iğne vurup ölüme terk etti
Gerilim giderek tırmanıyor! Kuzey Kore'den Güney Kore'yi kızdıracak hamle
İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı
Mansur Yavaş'ın üst üste fahiş zamlarına tokat gibi cevap: Yönetmeyi bilmiyorsanız öğretelim
İYİ Partili Çıray'dan akılalmaz sözler! Mansur Yavaş ismini Erdoğan'a bağladı
Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Tokyo'nun simgelerinden 'Nakagin Capsule Tower' yıkılıyor

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Konya'daki pembe göl, bu yıl kahverenginde kaldı

Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

Akıllı cihazların pil ömrü yüzde 60 artacak

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Daha satışa bile çıkmadı! 9 milyonluk aracı almak için 222 kişi sıraya girdi!

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Sebze ve meyve fiyatları ne zaman düşüşe geçecek: Tarih verildi

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!

Ünü sınırları aşan tarihi camiye köylüler gözü gibi bakıyor!