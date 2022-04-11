Türkiye'nin milli gururu TOGG piyasayı coşturacak! Satışlar ikiye katlanacak!

Türkiye'de ve dünyada, elektrikli ve hibrit araçlara olan talep her geçen gün artarak devam ediyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, hibrit otomobil satışları 2021'de 49 bin 493'e ulaşırken, elektrikli otomobil satışları da 2 bin 846 adet oldu. 2020'de 24 bin 131 hibrit ve 844 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı. Geçen yıl hibrit araç satışları yüzde 105, elektrikli satışları da yüzde 237 arttı. Bu yılın ocak-mart döneminde ise 11 bin 227 adet hibrit ve 1073 adet tamamen elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.Türkiye'de tüketicilerin elektrikli otomobillere yönelik farkındalığın arttığını söyleyen Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, "2011 yılından bu yana dizel otomobil satışlarının düşme eğilimi devam ediyor. Son olarak yaklaşık yüzde 57'leri bulan benzinli araçlar, yüzde 22'lere kadar düşmüştü. Ülkemizde elektrikli otomobil satışları halen yüzde 1'in altında. Burası çok kritik çünkü söz sahibi olabilmesi için en azından yüzde 10'luk satış rakamlarına çıkması gerekiyor. Bu anlamda sistem şarjistasyonlarını destekleyen bir yapıda ilerliyor. Ama üst pencereden baktığımız zaman elektrikli araç sektörünün kendi ekonomisini yarattığını söyleyebiliriz" diye konuştu.'DEVLET DESTEKLİYOR'Devletin gerek milli ve yerli projesi TOGG ile gerekse şarj istasyonları ile elektrikli otomobillere yönelik desteğini sürdürdüğüne değinen Bayram, ancak elektrikli araçların Türkiye'de de vergisel olarak teşvik edilmesi ve alınabilir olmasının önemine dikkat çekti.Ülkemizde elektrikli otomobilden üç farklı vergi alındığını söyleyen Bayram, "Bunlar; MTV, ÖTV ve KDV. Dünya ve Avrupa ile kıyasladığımız zaman elektrikli araçlara ilk alımda parasal teşvik verildiğini görüyoruz. ÖTV'si zaten yok. KDV yüzde ise 1. MTV zaten birçok ülkede yok. Dolayısıyla bu saydıklarımın hepsi ülkemizde elektrikli araç pazarının gelişmesini engelliyor" dedi.Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun özel bir teşvik sistemi olmasının hızlandırıcı etken olabileceğini söyleyen Bayram, devletlerin bu regülasyonları uygulamaya başladıklarını, üreticilerin de kendi üretim biçimlerine entegre ederek yeni nesil araç üretimine daha ağırlık verdiklerini dile getirdi.