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Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış

Ardında binlerce mağdur bırakan Thodex kripto para dolandırıcılığında şirketin örgüt kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında yeni bir dava daha açıldı. Öyle ki Özer'in yıllar önce vergi kaçırmaya başladığı ortaya çıktı. Vergi Denetim Kurulu'nca Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı. İncelemeler sonucunda işletmesine ilişkin defter ve belgeleri görevlilere ibraz etmesi istendi. Ancak istenilen belgeleri Özer ibraz etmedi. Savcılık, belgeleri sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunun altını çizerek 3 yıla kadar hapsini istedi. Mahkeme ise Gebze'deki adresine çıkarılan talimat yazısında Özer'in mazeretsiz duruşmaya katılmadığı takdirde hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
Ekleme: 11.04.2022 - 08:59 Güncelleme: 11.04.2022 - 09:00 / Editör: Ozge Selin
Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer yeni dava! Yıllar önce vergi kaçırmaya başlamış
Thodex kripto para dolandırıcılığına ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yaklaşık bir yıl içinde iddianame hazırlandı.

286 sayfalık geniş kapsamlı iddianamede firari Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 şüpheliye dava açıldı. Özer'in "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan her bir mağdur için ayrı ayrı olmak üzere 40 bin 540 yıla kadar hapsi talep edildi.

Hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, Thodex kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer hakkında bir dava daha açıldığı ortaya çıktı. Bu kez Özer'in "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.


İŞLETMEDEKİ BELGELERİ BİR TÜRLÜ VERMEDİ

Yine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, Faruk Fatih Özer'in Erenköy Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün vergi mükellefi olduğu, Vergi Denetim Kurulu tarafından Özer'in şirketine ilişkin 2017 yılına ait hesapların incelenmesi yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda kurul tarafından 30 Ekim 2021 tarihinde Özer'e usulüne uygun tebligat ile işletmesine ilişkin belgeleri görevlilere ibraz etmesi istendi.

Ancak tebligata rağmen inceleme dönemine dair istenilen belgeleri yasal süre içinde ibraz etmediği ortaya çıktı. Ki Faruk Fatih Özer 356 milyon liralık Thodex vurgunuyla ardınca binlerce mağdur bırakıp geçen yıl Nisan ayında sırra kadem bastı.

"BELGELERİ VERMEMESİ İÇİN NEDEN YOK, SUÇ İŞLEMİŞ"

Savcılık, yasal süre içinde belgeleri Vergi Denetim Kurulu'na ibraz etmemesi için bir sebebi bulunmadığını belirterek, böylelikle Özer'in usulüne uygun tebligata rağmen defter ve belgeleri inceleme makamına sunmayarak suç işlediğine dair dava açmayı gerektirecek yeterli kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu kaydetti.

"GELMEZSE ZORLA GETİRME ÇIKSIN" KARARI

Faruk Fatih Özer hakkında açılan "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 3 yıla kadar hapis cezasıyla açılan dava kapsamında İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi Özer'in ikametinin bulunduğu Gebze Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazdı. Duruşmaya mazeretsiz gelmemesi halinde zorla getirme kararı çıkarılmasını talep etti.

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