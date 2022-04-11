Sınır ötesinde PKK’ya SİHA operasyonu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde başlatılan hava destekli operasyonlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyinde komandolar tarafından yapılan operasyonda 2 terörist, kuzey Irak’ta ise SİHA ile 1 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenli alanlar oluşturulması amacıyla başlatılan sınır ötesi kara harekâtları devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, oluşturulan güvenli bölgeye bir grup teröristin sızma ve saldırı girişiminde olduğu belirlendi. Bölgedeki keşif ve gözetleme vasıtalarıyla yerleri tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla komandolar operasyon başlattı. Fırtına obüslerle ateş altına alınan teröristlerden 2'si etkisiz hale getirildi.Şırnak ve Hakkâri karşısında yer alan kuzey Irak'taki terör kamplarına yönelikte başlatılan 'Pençe Harekâtları' sürüyor. Özel eğitimli komandolar tarafından sürdürülen hava destekli operasyonlarda, bir PKK'lı terörist Avaşin bölgesinde tespit edildi. Bölgede bulunan SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile gerçekleştirilen nokta atışıyla bir PKK'lı terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.