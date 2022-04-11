Şahbaz Şerif'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü.Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti.Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eminim sizin liderliğinizde Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir' ifadelerini kullandı.ŞERİF: İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAĞIMŞerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.