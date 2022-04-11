Şahbaz Şerif'i ilk tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'i arayarak tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyledi.
Pakistan'da Yüksek Mahkemenin kararı sonrası mecliste yapılabilen güven oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşürülmüştü.
Ülkenin yeni başbakanı bugün yapılan meclis seçimlerinde PML-N lideri Şahbaz Şerif oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Başbakan Şerif'i arayarak tebriklerini iletti.
Şerif'in başbakan seçilmesinden son derece mutlu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Eminim sizin liderliğinizde Pakistan-Türkiye'nin kardeşlik bağları güçlenecektir' ifadelerini kullandı.
ŞERİF: İKİ ÜLKEYİ DAHA DA YAKINLAŞTIRACAĞIM
Şerif ise başbakan olarak görev yaptığı süre boyunca her iki ülkeyi daha da yakınlaştırmayı hedeflediğini söyledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.