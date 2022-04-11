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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'Ukrayna'ya yönelik saldırılar duracak mı?' sorusunun yanıtını verdi. Lavrov, Ukrayna ile yapılacak bir sonraki görüşmeye kadar operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti. Buça'da yaşananlar sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler askıya alınmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Ekleme: 11.04.2022 - 15:05 Güncelleme: 11.04.2022 - 15:44 / Editör: Ozge Selin
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da süren çatışmalarla ilgili açıklama yaptı. Lavrov, operasyonların süreceği mesajını verdi.

LAVROV: OPERASYONLAR SÜRECEK

Lavrov yaptığı açıklamada, "Bir sonraki müzakere görüşmesine kadar, Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonları sürecek." dedi.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM ETMEMEK İÇİN BİR SEBEP GÖRMÜYORUM"

Lavrov, Buça'daki görüntüler sonrası duran müzakerelere ilişkin de konuştu. Lavrov, "Ukrayna ile görüşmelere devam etmemek için bir sebep görmüyorum" ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlangıcından bu yana taraflarla diplomasi trafiğini yürüten Türkiye, 29 Mart'ta müzakerelere ev sahipliği yaptı. Rusya ve Ukrayna heyetleri Dolmabahçe'de bir araya geldi. Ayrıca iki ülkenin dışişleri bakanları 10 Mart'ta Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya gelmişti.
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