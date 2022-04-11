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Rusya'dan İngiltere'ye 'Sumi' suçlaması: Yeni provokasyon hazırlıyorlar

Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, İngiltere yönetimini hedef aldı. Mizintsev, Ukrayna yönetiminin, İngiltere'nin yardımıyla Sumi bölgesinde 'provokasyonlar' hazırladığını ileri sürdü.

Rusya'dan İngiltere'ye 'Sumi' suçlaması: Yeni provokasyon hazırlıyorlar
Ekleme: 11.04.2022 - 21:16 Güncelleme: 11.04.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan İngiltere'ye 'Sumi' suçlaması: Yeni provokasyon hazırlıyorlar
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Ukrayna'ya yönelik başlattıkları savaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın, Rusya'yı Ukraynalılara karşı soykırım yapmakla suçlamaya çalıştığını savunan Mizintsev, Kiev yönetiminin yeni 'provokasyonlar' hazırladığını iddia etti.

'YENİ PROVOKASYONLAR HAZIRLIYORLAR'

Mizintsev, 'ABD başta olmak üzere, yıllardır sivillerin ölümüyle ilgili provokasyon düzenleme deneyimine sahip Batı'nın yönetimindeki Kiev rejimi, Rus ordusunun Ukrayna halkına sert davranışları konusunda dünyadaki medya kuruluşlar için sahte kanıtlar oluşturma ve bunları geliştirme kampanyasına devam ediyor. Kiev rejimi, İngiltere istihbaratı öncülüğünde Sumi bölgesinde yeni provokasyonlar hazırlıyor.' ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki halk üzerinde psikolojik etki yaratma amacıyla yabancı uzmanların çalıştığını ileri süren Mizintsev, Fransa yönetiminin, bilgi toplamak için Ukrayna'ya özel asker grubu gönderdiğini ifade etti.

'EK İNSANİ YARDIM KORİDORU SAĞLANIYOR'

Ukrayna'da çatışmaların sürdüğü bölgelerden sivilleri tahliye etmeyi sürdürdüklerini belirten Mizintsev, Ukrayna'nın Harkiv ve Mariupol yönlerinde sivillerin tahliyesi için her gün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren insani koridorların açıldığını aktardı.

Ukrayna tarafının 9 insani yardım koridoru açacağını bildirdiğini ifade eden Mizintsev, 'Almanya, Türkiye ve Fransa'nın sivil ve yabancı uyruklu vatandaşların tahliyesi ile ilgili insani girişimleri çerçevesinde, Mariupol kentinden Berdyansk şehrine ek koridor sağlanıyor.' dedi.

'740 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ'

Mizintsev, son 24 saatte Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden 2 bin 560'ı çocuk 17 bin 117 kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

Mizintsev, 'Bugüne kadar 140 bin 623'ü çocuk toplam 740 bin 219 kişi tahliye edildi. Mariupol'den doğuya doğru insani yardım koridorundan toplam 135 bin 659 kişi kurtarılabildi. Bunların 696'sı son 24 saatte kurtarıldı.' diye konuştu.

'UKRAYNA'DAKİ LİMANLARDA 76 YABANCI GEMİ BULUNUYOR'

Ukrayna'daki limanlarda 18 devlete ait 76 yabancı geminin bulunduğunu belirten Mizintsev, Ukrayna tarafının, söz konusu gemilerin limanlarından çıkışını engellediğini ileri sürdü.

Bu gemilerin limanlardan güvenli çıkışı için her gün Moskova saatiyle 08.00-19.00 arasında deniz üzerinden insani yardım koridorunun açıldığına dikkati çeken Mizintsev, Karadeniz, Azak Denizi ve Akdeniz'deki gemilerin güvenliğini sağladıklarını belirtti.

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