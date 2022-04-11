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Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz

Putin destekçisi Çeçen lider Ramazan Kadirov, Rusya'nın hedeflerinden geri adım atmadığını, Kiev ve tüm Ukrayna'yı ele geçireceklerini söyledi.

Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
Ekleme: 11.04.2022 - 11:20 Güncelleme: 11.04.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
Küresel anlamda etkileri ile tüm yaşamı etkileyen Rusya-Ukrayna savaşında 47 gün geride kaldı.

Binlerce can kaybına, bir o kadar yaralanmaya ve miyonlarca insanın da mülteci konumuna düşmesine neden olan çatışmalar devam ediyor.

Rus birlikleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinden çekilirken güney ve güney doğu şehirlerine saldırılarını sürdürüyor.

Sahada iki ülkenin askerlerinin yanı sıra gönüllüler ve Rusya'ya bağlı Çeçen kuvvetler de çarpışıyor.

Kadirov'dan hedef açıklaması

Savaşın ilk gününden itibaren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek açıklamaları ve ateşli söylemleriyle dikkat çeken Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramazan Kadirov, yeni açıklamalarda bulundu.

Daha önce askerlerini motive ettiği konuşmaları paylaşarak Putin'e bağlılığını ifade eden Kadirov, bugün Telegram hesabından paylaştığı videoda, Rusya'nın hedefinin sadece Ukrayna'nın doğu şehirleri değil Kiev'i de ele geçirmek olduğunu söyledi.

Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz

'Geri adım yok, Kiev'i de alacağız'

Kadirov videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini tamamen özgürleştireceklerini, daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını söyledi.

Kadirov, 'Sizi temin ederim ki, bir adım bile geri atılmayacak.' ifadelerini kullandı.

Rus lider Putin'in en çok güvendiği isimlerden biri olan Kadirov, Ukrayna savaşına verdiği büyük destekten sonra korgeneral rütbesi ile ödüllendirilmişti.
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