Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu

İmran Han hükümetinin düşmesinin ardından yapılan seçimde başbakan Şahbaz Şerif oldu.Pakistan Parlamentosu'nda yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü. Oylamada Başbakan İmran Han hükümeti, 174 'hayır' oyu alarak çoğunluk sınırı olan 172 oyun altında kaldı. İmran Han, Pakistan'da güvensizlik oylamasıyla görevinden alınan ilk Başbakan oldu. Güvensizlik oylamasanı yönelik yaptığı açıklamada ABD'yi Pakistan'ın iç politikasına karışmakla suçlayan Han, ithal edilmiş bir hükümeti asla kabul etmeyeceğini belirterek, 10 Nisan akşamı için tüm ülkeyi sokaklara çağırmıştı.