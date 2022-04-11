  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı: YÖK anlaşmayı imzaladı

Öğrencilere 6 bin lira burs son dakika haberi... Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole göre; şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek. Peki burstan hangi öğrenciler faydalanacak? Bursu almak için hangi şartlar aranacak? İşte detaylar...

Ekleme: 11.04.2022 - 17:57 Güncelleme: 11.04.2022 - 18:04 / Editör: Ozge Selin
Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı: YÖK anlaşmayı imzaladı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

6 BİN LİRA BURS VERİLECEK

Protokole göre; şartları karşılayan öğrencilere aylık 6 bin lira burs verilecek.

YÖK'te düzenlenen imza töreninde konuşan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, daha önce maden, tekstil ve harita sektörü temsilcileri ile protokoller imzalayarak yükseköğretim-sektör iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi.

Özvar konuya ilişkin açıklamasında şunları ifade etti:

ÖĞRENCİLERİN BÖLÜMLERİ TERCİH ETMESİ HEDEFLENİYOR

'Protokolün amacı, denizlerde petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerine yönelik olarak ülkemize bilgi ve beceri düzeyi yüksek mühendisler kazandırılmasına destek olmaktır.

Bu kapsamda üniversiteye giriş sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin alanla ilgili programları tercih etmesi hedefleniyor'

'AYLIK 6 BİN LİRA BURS VERİLECEK'

Özvar, belirlenen şartlara uyan öğrencilere, aylık 6 bin lira eğitim bursu verileceğini belirtti.

Özvar'ın diper açıklamaları şöyle:

'Eğitim ve öğretimleri süresince eğitim bursundan faydalanan öğrencilerin petrol ve doğal gaz sektöründe sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş yeri eğitimi veya staj yapmaları sağlanacak.'

'İSTİHDAM EDİLECEKLER'

Eğitim bursundan yararlanan öğrenciler mezuniyetleri sonrası ilgili programın tamamlanmasından itibaren burs aldıkları toplam süre kadar Türkiye Petrolleri Offshore Technology Center (TP-OTC) karşı çalışma taahhüdüyle yükümlü olduklarından dolayı öğrencilerin TP-OTC tarafından yerli ve milli petrol ve doğal gaz sektöründe istihdam edilmesine yardımcı olunacaktır.

Burs, istihdam ve staj desteklerinin yanı sıra imzalanan protokol sayesinde TP-OTC'nin faaliyet gösterdiği Filyos civarındaki Zonguldak, Bartın ve Karabük gibi illerde, ülkemizin enerji arz güvenliğine azami düzeyde katkı sağlamak amacında olan TP-OTC faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan niteliği yüksek yerli ve milli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor'

TPAO: GENÇLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİZ

Törende konuşan, TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin ise şunları söyledi:

'Biz gençlerimizle, bizimle iş birliği yapacak gençlerimize, onların kariyerini geliştirecek adımları atmaya kararlıyız.

Bunun için maddi manevi, her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız'
İBB kesenin ağzını açtı: iPhone 12'lerin garantisi dolmadan 13 için ihaleye çıkıldı
Arabada bebeği olan kadın sürücüye dehşeti yaşatmıştı! Maganda Utku'nun cezası belli oldu
AK Parti harekete geçti! Teklif İBB Meclisine sunuldu
Borsa İstanbul’dan rekor üstüne rekor
Avusturya Başbakanı Nehammer'den Putin ile görüşmesine dair açıklama: Dostane değildi ve zorluydu
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Kirli sular İstanbul Boğazı'na akıyor İBB seyrediyor! Vatandaş isyan etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
Türkiye ona ağlamıştı! Pınar Gültekin davasında 11. duruşma! Katil yeni deliller sunacak
CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz

Çocuklu aileler dikkat! Devletten 300-400-600 TL ödeme alabilirsiniz

Yeni salgının adı: Norovirüs

Yeni salgının adı: Norovirüs

İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı: YÖK anlaşmayı imzaladı

Öğrencilere aylık 6 bin lira burs imkanı: YÖK anlaşmayı imzaladı

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi! Motorine...

Akaryakıt fiyatlarında beklenen indirim geldi! Motorine...

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın yatağında...

3 gündür haber alınamıyordu! Genç kadın yatağında...