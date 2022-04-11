New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı

New York'un en işlek ve turistik bölgesi olan Times Meydanı'nda duyulan patlama sesi kenti adete savaş alanına dönüştürdü. Çevredeki yüzlerce kişinin koşarak bölgeden uzaklaştığı anlar saniye saniye kayıt altına alınırken olay ile ilgili resmi açıklama geldi. İnsanların panikle kaçışmasına yol açan patlamanın rögar kaynaklı olduğu anlaşıldı.

Times Meydanı'nda duyulan patlama sesleri büyük paniğe neden oldu.New York'un en turistik bölgesinde duyulan patlama sesi sonrası çevredeki yüzlerce kişi koşarak bölgeden uzaklaştı.Panik anları çevredekiler tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görüntülerde polisin bölgeyi kordon altına aldığı görüldü.Bir saldırı ihtimali üzerinde duran ekipler kısa sürede olayı aydınlattı. Beklenen açıklama New York İtfaiyesi'nden (FDNY) geldi.FDNY'den yapılan açıklamada olayın kablo arızası nedeniyle yaşandığı, söz konusu arızanın rögarda patlamanın meydana gelmesine neden olduğu bilgisine yer verildi.