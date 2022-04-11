Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ay içerisinde taşları yerine oturtacaklarını belirtti. CHP Lideri, israfı bitirmek için de genelge çıkaracaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisindeki yolsuzluklarla ilgilenmek yerine iktidara gelmeleri durumunda neler yapacaklarını anlatmaya devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı seçimlerde aday olmak isteyen ancak 6'lı masanın vereceği kararı bekleyen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara gelmeleri durumunda 6 ay içerisinde her şeyi düzeltebileceklerini dile getirdi.