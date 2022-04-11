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İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

İspanya'nın doğusundaki Valensiya kentinde düzenlenen operasyonda, koruma altındaki hayvan türlerine ait olduğu belirtilen ve sayıları 1000'den fazla olan doldurulmuş hayvanların bulunduğu bildirildi.

Ekleme: 11.04.2022 - 17:35 Güncelleme: 11.04.2022 - 17:43 / Editör: Ozge Selin
İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...
Jandarmanın operasyonuyla Valensiya'nın Betera ilçesindeki 50 bin metrekarelik bir depodan çıkartılan bin 90 doldurulmuş hayvanın, bunun ticaretini yapan suç örgütlerine gönderilmek üzere depolandığı belirtildi.

Jandarmadan basına yapılan açıklamada, koruma altında olan ve nesli tükenme riski bulunan hayvanlara ait doldurulmuş parçaların toplam değerinin 29 milyon avrodan fazla olduğu bilgisi paylaşıldı.

İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

Yasa dışı olan bu ticaretle ilgili Avrupa'da şimdiye kadar gerçekleşmiş en büyük operasyonlardan birinin yapıldığını kaydedilirken, süs olarak kullanılan söz konusu doldurulmuş hayvanlar arasında kar leoparı, vaşak, beyaz gergedan, kutup ayısı, addaks, pala antilop, bengal kaplanı gibi ender türler ve 198 adet fil dişi olduğu ifade edildi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturulan iki kişinin mahkemeye sevk edildikleri bildirildi.


İspanya'da yasa dışı ticaret: Bin 90 tane doldurulmuş...

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