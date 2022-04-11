İngiltere Kraliçesi İtiraf Etti: Aşırı Korkunç Bir Deneyimdi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, solunum problemleri için açılacak 155 yataklı bir polikliniğin inşasına yardım eden Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.Kraliçe'nin resmi açılış için yaptığı konuşmada koronayla ilgili sözleri gündem ldu. Kraliçe Elizabeth kendi korkunç pandemi deneyimi hakkında konuşarak korona sonrasında çok 'yorgun ve bitkin' hissettiğini söylediği ve 'Açıkçası aşırı korkutucu bir deneyimdi' dediğini ifade edildi.Aile üyelerini korona nedeniyle kaybeden bir personelle görüşen Kraliçe'nin 'Bu korkunç salgın insanı çok yorgun ve bitkin bırakıyor değil mi?' dediği öğrenildi.Bu ayın sonunda 96 yaşındaki girecek olan Elizabeth, geçen ekim ayında belirsiz bir hastalık yaşamış ve sonrasında sağlık problemleri ortaya çıkmıştı. Koronaya da yakalanan Kraliçe bir süre evde kalarak işlerini evden devam ettirmişti. Yapılan açıklamalarda Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kendini iyi hissettiği söylenmişti.