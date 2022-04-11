  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere Kraliçesi İtiraf Etti: Aşırı Korkunç Bir Deneyimdi

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalan İngiltere Kraliçesi Elizabeth yakalandığı hastalıkla ilgili açıklamalarda bulundu. Bir hastanenin açılışı için hastane görevlileriyle konuşan Elizabeth yaşadıklarının 'korkutucu bir deneyim' olduğunu söyledi.

Ekleme: 11.04.2022 - 16:08 Güncelleme: 11.04.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Kraliçesi Elizabeth, solunum problemleri için açılacak 155 yataklı bir polikliniğin inşasına yardım eden Ulusal Sağlık Hizmeti çalışanlarıyla görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

'AŞIRI KORKUTUCU BİR DENEYİM'
Kraliçe'nin resmi açılış için yaptığı konuşmada koronayla ilgili sözleri gündem ldu. Kraliçe Elizabeth kendi korkunç pandemi deneyimi hakkında konuşarak korona sonrasında çok 'yorgun ve bitkin' hissettiğini söylediği ve 'Açıkçası aşırı korkutucu bir deneyimdi' dediğini ifade edildi.

İngiltere Kraliçesi İtiraf Etti: Aşırı Korkunç Bir Deneyimdi

'BİTKİN KALIYORUZ DEĞİL Mİ?'
Aile üyelerini korona nedeniyle kaybeden bir personelle görüşen Kraliçe'nin 'Bu korkunç salgın insanı çok yorgun ve bitkin bırakıyor değil mi?' dediği öğrenildi.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ
Bu ayın sonunda 96 yaşındaki girecek olan Elizabeth, geçen ekim ayında belirsiz bir hastalık yaşamış ve sonrasında sağlık problemleri ortaya çıkmıştı. Koronaya da yakalanan Kraliçe bir süre evde kalarak işlerini evden devam ettirmişti. Yapılan açıklamalarda Kraliçe'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve kendini iyi hissettiği söylenmişti.
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Kirli sular İstanbul Boğazı'na akıyor İBB seyrediyor! Vatandaş isyan etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
Türkiye ona ağlamıştı! Pınar Gültekin davasında 11. duruşma! Katil yeni deliller sunacak
CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde beledilerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Avrupa'nın en büyüğü olacak Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak!

Avrupa'nın en büyüğü olacak Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak!