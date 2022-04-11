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Hindistan'da teleferik faciası! Havada tellere asılı kalan adamın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü; ölü ve yaralılar var

Hindistan'ın Tirkut tepelerinde 12 teleferik vagonu birbiriyle çarpıştı. Yaşanan kaza sonucunda 1 kişi öldü, 11 kişi ise yaralandı. Öte yandan kaza sonrasında tellere asılı kalan bir adamın görüntüsü sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Adamın son durumu ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

Ekleme: 11.04.2022 - 14:52 Güncelleme: 11.04.2022 - 14:53 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da teleferik faciası! Havada tellere asılı kalan adamın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü; ölü ve yaralılar varHindistan'ın Jharkhand kentindeki Deoghar bölgesinde meydana gelen teleferik kazasında bir kişi öldü, onlarca kişi havada mahsur kaldı. Hindustan Times'ın haberine göre yetkililer, dün gece Tirkut tepelerinde 12 teleferik vagonunun birbiriyle çarpıştığını açıkladı. Yetkililer, kazada 11 kişinin ağır yaralandığını ancak yaralılardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI

İçinde onlarca kişinin bulunduğu vagonların havada saatlerce asılı kaldığı belirtilen kazada, dün geceden itibaren kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Arama kurtarma çalışmalarına Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait iki helikopterin de katıldığı bilgisi paylaşıldı.

25 VAGONLU

Kurtarma çalışmaları sonrası kazaya ilişkin soruşturma başlatılacağı kaydedildi. Resmi verilere göre, 392 metre yükseklikteki bir tepede yer alan ve Hindistan'ın en yüksek teleferiği olarak bilinen Tirkut teleferiğin 25 vagonu bulunuyor.

HAVADA ASILI KALDI

Yetkililer en az 48 kişinin havada mahsur kaldığını ifade etti. Öte yandan kazanın ardından havada asılı kalan adamın görüntüsü gündeme bomba gibi düştü. Adamın ölüp ölmediği ile ilgili dış basından herhangi bir bilgilendirme yapılmadı.
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