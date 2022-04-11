Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mardin'de iş dünyası ile buluşma toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıldığını ifade ederek ekonomide yeni enstrümanlar geliştirildiği yönünde sinyali verdi. Nebati "Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonu da yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz" diye konuştu.BAKAN NEBATİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ENFLASYON VE DÖVİZ MESAJIKur korumalı TL mevduat (KKM) hesabının 728 milyar TL'ye ulaştığını belirten Bakan Nebati, döviz kurlarının üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun bir seviyede bulunduğuna dikkat çekti. Bakan Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışmaların sürdürdüğünü vurguladı.Bakan Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"2,3 MİLYON YENİ İSTİHDAM OLUŞTURDUK"Türkiye her türlü zorluğun üstesinden gelecek bir ülkedir. Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu. Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz."HEDEFİMİZ ENFLASYONU MAKUL SEVİYELERE DÜŞÜRMEK"Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek."DÖVİZ KURLARI ÜRETİM, YATIRIM VE İHRACAT AÇISINDAN UYGUN, YÖNETİLEBİLİR BİR NOKTADA"Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik. Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur."KDV İNDİRİMLERİNİN ETİKETLERE YANSIYIP YANSIMADIĞINI KONTROL EDİYORUZ"Gıda ürünleri temel ihtiyaç maddelerinde KDV indirimini yaptık. İndirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol ediyoruz. Stokçuluğa izin vermiyor, gerekli önlemleri alıyoruz. 40 bini aşkın işletmeyi saha denetimine tabi tuttuk.Ticari kredilerdeki ivmelenmenin önemli bir bölümünün özel bankalarla gerçekleştirilmesi ziyadesiyle sevindiricidir. Selektif kredi yaklaşımımızın ekonominin geneline yansıyan olumlu etkilerini de kısa vadede görmeyi umut ediyoruz.Bitkisel yağlarda 30 Haziran'a kadar gümrük vergisini sıfırladık. Tarım ürünlerine yönelik rekolteyi önceden tespit etmek üzere erken uyarı sistemini kurduk."ENFLASYON KORUMALI TASARRUF ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"Enflasyondaki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz.Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.