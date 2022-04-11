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Enderun Usulü Teravih Nasıl kılınır? Ayasofya’da Enderun Usulüyle Teravih Kıldıran Camiler

Enderun usulü teravih kıldıran camiler oldukça merak ediliyor. Özellikle en sık aratılanlar arasında Enderun usulü teravih kıldıran camiler hangileri sorusu yer aldı. Peki, Enderun usulü teravih kıldıran camiler hangileri? Enderun usulü teravih nedir? Enderun usulü teravih nasıl kılınır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 11.04.2022 - 14:06 Güncelleme: 11.04.2022 - 14:11 / Editör: Ozge Selin
Enderun Usulü Teravih Nasıl kılınır? Ayasofya’da Enderun Usulüyle Teravih Kıldıran Camiler
Enderun usulü teravih birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Enderun usulü teravih nasıl kılınır ve Enderun usulü teravih kıldıran camiler listesi yer alıyor. Ayasofya'da kılınacağının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında heyecanlandı. Konu hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Enderun usulü teravih nasıl kılınır ve Enderun usulü teravih kıldıran camiler hangileri sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Enderun Usulü Teravih Nedir?


Birçok kişi Enderun usulü teravih namazının ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Enderun usulü teravih nedir sorusu yer aldı. İsmini Osmanlı'daki Enderun Mektebi'nden alan ve bu mektepten çıkan hocaların kıldırdığı teravih namazı geçmişten günümüze kadar hala devam eden geleneklerdendir.


Enderun Usulü Teravih Nasıl kılınır? Ayasofya’da Enderun Usulüyle Teravih Kıldıran Camiler

Enderun Usulü Teravih Namazı Nasıl Kılınır?


Enderun usulü teravih namazı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Enderun usulü teravih nasıl kılınır sorusu yer aldı. İki farklı kılınma şeklinde sahiptir. İlkinde imam müezzinleri makam geçkileri ile yönlendirmektedir. Diğerinde ise makamlar arasında geçkiyi müezzin sağlamaktadır. Fatiha'dan sonra gelen zamm-ı sureler rastgele okunmaz. Anlamlarına bakılarak düzenlenir ve buna göre okunur. İlk 10 gün boyunca Ramazan ayını kutlayan ilahiler okunur. İkinci on günde Allah'tan rahmet ve merhamet eden ilahiler tercih edilir. Son 10 günde ise Ramazan ayına veda eden ilahiler okunur. Makamlar ilahilerle süslenir,


Enderun Usulü Teravih Nasıl kılınır? Ayasofya’da Enderun Usulüyle Teravih Kıldıran Camiler

Enderun Usulü Teravih Kıldıran Camiler Hangileri?


Enderun usulü teravih kıldıran camiler oldukça merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hızlandı. Ayasofya-i Kebir Camii başta olmak üzere toplam 34 camide Enderun usulü teravih namazı kıldırılacak. Osmanlı uslu tarihi camilerde kılınmaktadır. Bu nedenle İstanbul Fatih semtinde bu camiler çok daha fazladır. İşte Enderun usulü teravih kıldıran camiler;

Bağcılar'da Çiftlik Demircan Camisi'nde, Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisi'nde, Beylikdüzü'nde Fatih Sultan Mehmet Camisi, Hz. Ebubekir Camisi, Mevlana Camisi ve Gürpınar Merkez Camisi'nde, Eyüpsultan'da Eyüp Sultan Camisi'nde, Fatih'te Fatih Camisi ile Sultan Ahmet Camisi'nde, Kartal'da Erenler Camisi'nde, Küçükçekmece'de Yavuz Selim Camisi ve Mehmet Akif Camisi'nde, Maltepe'de Çınar Camisi'nde, Sancaktepe'de Ebubekir Sıddık Camisi, Fatma Fitnat Hanım Camisi ve Hacı Hakkı Çolak Camisi'nde, Sarıyer'de Hamid-i Evvel Camisi'nde, Şişli'de Mecidiyeköy Merkez Camisi, Şişli Camisi, Çiftecevizler Camisi, Muradiye Camisi, Filiz Camisi ve Teşvikiye Camisi'nde, Üsküdar'da Kirazlıtepe Büyük Cami, Kuba Camisi, Hacı Nuri Topbaş Camisi, Yavuz Selim Camisi, Güzeltepe Birlik Camisi, Valide-i Atik Camisi, İmam-ı Azam Camisi ve Valide-i Cedid Camisi'nde, Zeytinburnu'nda ise Seyitnizam Camisi, Ulu Cami ve Tepebağ Dutluk Camisi'nde

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