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Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...

Kabine Toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek. Rusya-Ukrayna savaşı detayları ile ele alınacak, enflasyon ile mücadele başta olmak üzere stokçuluk ve fırsatçılık ile ilgili atılacak adımlar konuşulacak. Yine emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı da masada olacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? İşte Kabine Toplantısı öncesi son dakika notları ve tüm detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Ekleme: 11.04.2022 - 14:10 Güncelleme: 11.04.2022 - 14:14 / Editör: Ozge Selin
Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarının değerlendirileceği toplantıda, emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artış ile koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili yeni kararların açıklanması bekleniyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Kabine'de ele alınacak konulardan biri Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeler olacak. Türkiye'nin kalıcı ateşkesin sağlanması için yaptığı arabuluculuk faaliyetleri, İstanbul'da yapılan son müzakereler, dışişleri bakanlarını ve liderleri bir araya getirecek toplantılara yönelik diplomatik girişimler ve Mariupol'dan Türk vatandaşlarının tahliyesi kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ATILACAK ADIMLAR MASADA

Ekonomideki son gelişmelerin masaya yatırılacağı toplantıda enflasyonun kontrol altına alınması, halkın alım gücünün yukarılara çekilmesi konusunda atılacak adımlar görüşülecek. Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadelede alınan önlemlerin sonucu değerlendirilecek.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kabine toplantısında emeklilerin bayram ikramiyesinde yapılacak artış oranı da görüşülecek. Yılsonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, bin 100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükselmesi bekleniyor.

DİPLOMATİK GÖRÜŞMELER ELE ALINACAK

Toplantıda terörle mücadelede gelinen son durum, iç ve dış güvenlik konuları, Türkiye'nin bölgesel barışın tesisi için yürüttüğü yoğun diplomatik çabalarının sonuçları da mercek altına alınacak.

Kabine toplantısı kararları için gözler Başkan Erdoğan'a çevrilirken, toplantıda Koronavirüs salgınıyla ilgili vaka sayıları, aşılama çalışmaları, yerli aşı Tukovac'ın etkileri ve salgın önlemlerine ilişkin yeni kararların açıklanması da gündemde.
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Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
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