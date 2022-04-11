CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde belediyelerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!

2019'daki belediye seçimleri öncesinde tüm belediyelerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü veren CHP'nin, belediyelerinde toplu ulaşıma üst üste yaptığı zamlar vatandaşları çileden çıkardı.



AK Parti yapılan fahiş zamlar için harekete geçti.



Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, başkentte ulaşım ücretlerine yapılan zammın, öğrencileri kapsayacak şekilde geri çekilmesi için Belediye Meclisine önerge vereceklerini bildirdi.









Yalan üretim merkezi CHP, 2019 belediye seçimleri öncesinde yayınladığı bir video ile tüm belediyelerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti.Ancak bunun aksine özellikle CHP'ye ait İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde toplu ulaşımlara üst üste zamlar yapıldı.Fahiş fiyatlarla yolculuk etmek zorunda kalan vatandaşlar CHP'li başkanlar Ekrem İmamoğlu, Tunç Soyer ve Mansur Yavaş'a büyük tepki gösterdi.