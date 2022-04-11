CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kurulan Denetim Komisyonu 2021 yılı raporunu hazırladı. Yapılan çalışmalar sürecinde komisyon üyeleri gerekli kurumlardan bilgileri isterken,belediye meclisinde de tartışmalara sıkça neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğu konusunda da raporda çarpıcı rakamlar yer aldı.BÜYÜKŞEHİR İÇ MALİ BORÇLARDA HANGİ BANKAYA NE KADAR BORÇLU?Gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Denetim Komisyonu raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi bankalara olan ve TL bazında borçları belli oldu. Hazırlanan rapora göre Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu şöyle:* Vakıfbank'a 180 milyon 367 bin 116 lira 55 kuruş,* Fibabank'a 95 milyon 27 bin 777 lira 74 kuruş,* DenizBank'a 502 milyon 308 bin 333 lira 34 kuruş,* Vakıf Katılım Bankası'na 9 milyon 583 bin 333 lira 24 kuruş,* Türkiye Finans Katılım Bankası'na 123 milyon 842 bin 581 lira 12 kuruş,* Garanti Bankası'na 247 milyon 666 bin 666 lira 99 kuruş,* Türk Ekonomi Bankası'na (TEB) 49 milyon 470 bin 5 lira,* Odeabank'a 163 milyon 541 bin 666 lira 64 kuruş,* Burgan Bank'a 69 milyon 55 bin 555 lira 58 kuruş,* QNB Finansbank'a 40 milyon 600 bin lira,* İller Bankası'na 1 milyon 382 bin 837 lira 54 kuruş,* Hazine Müsteşarlığı'na 24 milyon 835 bin 195 lira 44 kuruş.Büyükşehir'in toplam borcunun; 1 milyar 507 milyon 681 bin 69 lira 18 kuruş olduğu belirtildi. Rapordaki iç mali borçlar tablosunun 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle anapara tutarlarınıiçerdiğine dikkat çekildi.Raporda şu ifadelere yer verildi:'İller Bankası ve Hazine Müsteşarlığı kalan borç tutarları iç mali borçlar tablosunda TL tutarlarıyla belirtilmiş olup 2021 yılsonu kalan borç tutarları Euro olarak İller Bankası için 94 bin 14,30 Euro ve Hazine Müsteşarlığı için 1 milyon 688 bin 458,30 Euro'dur. Ödenen ve ödenecek kredi borç durumu tablolarında TOKİ ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne olan borçlar yer alırken iç mali borçlar tablosunda yer almamaktadır. TOKİ 2021 yılsonu kalan borç tutarı 42 milyon 248 bin 480 lira 10 kuruş ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne olan borçların 2021 yılsonu kalan borç tutarı 18 milyon 68 bin 368 lira 3 kuruştur.'DIŞ BORÇLAR DİKKAT ÇEKTİRaporda; Büyükşehir Belediyesi'nin iç borçların yanı sıra dış borç rakamlarına da yer verildi.Buna göre Büyükşehir Belediyesi'nin dış borçlarıysa şöyle:* Avrupa Yatırım Bankası'na 62 milyon 974 bin 644,38 Euro,* Fransız Kalkınma Ajansı'na 60 milyon 693 bin 750 Euro,* Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası'na 139 milyon 604 bin 201,41 Euro,* Uluslararası Finans Kuruluşu'na 46 milyon 149 bin 106,79 Euro,* Miga Garantili Ing Bank'a 54 milyon 218 bin 95,10 Euro,* Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası'na 50 milyon Euro,* Asya Altyapı Yatırım Bankası'na 50 Milyon Euro,* Sace Garantili Ing Diba Ag'a 25 milyon Euro.Büyükşehir'in dış borç toplamının; 488 milyon 639 bin 797,68 Euro olduğu kaydedildi.