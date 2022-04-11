  • USD: 14,72 - 14,74
  • EURO: 16,05 - 16,08
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Tunç Soyer yönetiminde resmen borç batağında. 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu' hakkında 2021 Denetim Komisyonu raporunda belediyenin iç ve dış bankalara olan TL ve Euro bazlı borçlarının listesi de belli oldu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
Ekleme: 11.04.2022 - 15:16 Güncelleme: 11.04.2022 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kurulan Denetim Komisyonu 2021 yılı raporunu hazırladı. Yapılan çalışmalar sürecinde komisyon üyeleri gerekli kurumlardan bilgileri isterken,
belediye meclisinde de tartışmalara sıkça neden olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar borcu olduğu konusunda da raporda çarpıcı rakamlar yer aldı.

BÜYÜKŞEHİR İÇ MALİ BORÇLARDA HANGİ BANKAYA NE KADAR BORÇLU?
Gelen bilgiler doğrultusunda hazırlanan Denetim Komisyonu raporunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi bankalara olan ve TL bazında borçları belli oldu. Hazırlanan rapora göre Büyükşehir Belediyesi'nin borç durumu şöyle:

* Vakıfbank'a 180 milyon 367 bin 116 lira 55 kuruş,
* Fibabank'a 95 milyon 27 bin 777 lira 74 kuruş,
* DenizBank'a 502 milyon 308 bin 333 lira 34 kuruş,
* Vakıf Katılım Bankası'na 9 milyon 583 bin 333 lira 24 kuruş,
* Türkiye Finans Katılım Bankası'na 123 milyon 842 bin 581 lira 12 kuruş,
* Garanti Bankası'na 247 milyon 666 bin 666 lira 99 kuruş,
* Türk Ekonomi Bankası'na (TEB) 49 milyon 470 bin 5 lira,
* Odeabank'a 163 milyon 541 bin 666 lira 64 kuruş,
* Burgan Bank'a 69 milyon 55 bin 555 lira 58 kuruş,
* QNB Finansbank'a 40 milyon 600 bin lira,
* İller Bankası'na 1 milyon 382 bin 837 lira 54 kuruş,
* Hazine Müsteşarlığı'na 24 milyon 835 bin 195 lira 44 kuruş.

Büyükşehir'in toplam borcunun; 1 milyar 507 milyon 681 bin 69 lira 18 kuruş olduğu belirtildi. Rapordaki iç mali borçlar tablosunun 31 Aralık 2021 tarihi itibariyle anapara tutarlarını
içerdiğine dikkat çekildi.

Raporda şu ifadelere yer verildi:
'İller Bankası ve Hazine Müsteşarlığı kalan borç tutarları iç mali borçlar tablosunda TL tutarlarıyla belirtilmiş olup 2021 yılsonu kalan borç tutarları Euro olarak İller Bankası için 94 bin 14,30 Euro ve Hazine Müsteşarlığı için 1 milyon 688 bin 458,30 Euro'dur. Ödenen ve ödenecek kredi borç durumu tablolarında TOKİ ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne olan borçlar yer alırken iç mali borçlar tablosunda yer almamaktadır. TOKİ 2021 yılsonu kalan borç tutarı 42 milyon 248 bin 480 lira 10 kuruş ve İZSU Genel Müdürlüğü'ne olan borçların 2021 yılsonu kalan borç tutarı 18 milyon 68 bin 368 lira 3 kuruştur.'

DIŞ BORÇLAR DİKKAT ÇEKTİ
Raporda; Büyükşehir Belediyesi'nin iç borçların yanı sıra dış borç rakamlarına da yer verildi.
Buna göre Büyükşehir Belediyesi'nin dış borçlarıysa şöyle:
* Avrupa Yatırım Bankası'na 62 milyon 974 bin 644,38 Euro,
* Fransız Kalkınma Ajansı'na 60 milyon 693 bin 750 Euro,
* Avrupa İmar Ve Kalkınma Bankası'na 139 milyon 604 bin 201,41 Euro,
* Uluslararası Finans Kuruluşu'na 46 milyon 149 bin 106,79 Euro,
* Miga Garantili Ing Bank'a 54 milyon 218 bin 95,10 Euro,
* Karadeniz Ticaret Ve Kalkınma Bankası'na 50 milyon Euro,
* Asya Altyapı Yatırım Bankası'na 50 Milyon Euro,
* Sace Garantili Ing Diba Ag'a 25 milyon Euro.
Büyükşehir'in dış borç toplamının; 488 milyon 639 bin 797,68 Euro olduğu kaydedildi.
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: O SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin
Kirli sular İstanbul Boğazı'na akıyor İBB seyrediyor! Vatandaş isyan etti
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi borç batağında! Tunç Soyer yönetiminin hangi bankaya ne kadar borcu var?
Türkiye ona ağlamıştı! Pınar Gültekin davasında 11. duruşma! Katil yeni deliller sunacak
CHP'li İBB'den gece ulaşımına katmerli tarife! İETT'nin fiyatı taksi ile yarışacak...
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: Operasyon durmayacak...
Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif oldu
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk
Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı!
CHP'li İBB söktüğü dikey bahçelerin yerine 'gri duvarlar' bıraktı!
Kemal Kılıçdaroğlu: İsraf genelgesi çıkartacağız
'Milli Teknoloji Hamlesi' meyvelerini veriyor! İlk çeyrekte 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihracatı
Borsa İstanbul rekor kırdı! Tüm zamanların en yüksek seviyesinde
CHP'nin yalan vaatleri! CHP seçim öncesinde beledilerinde öğrencilere ücretsiz ulaşım sözü vermişti!
Ramazan Kadirov: Kiev'i Ele Geçireceğiz
15 Temmuz darbe girişiminde 1 saatlik mesaj trafiği gerekçeli kararda! İlk mesaj 21.20'de: 'Gizli' koduyla geçildi
New York'ta bomba gibi patlama sesi! Times Meydanı'nda herkes kaçıştı
Almanlardan Türk savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye silah teknolojisinin lider üreticisi
Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı; Sıcaklık sert düşecek, yağış pik yapacak

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Altın fiyatları için bu rakamları telaffuz ettiler: Wall Street'ten dikkat çeken tahmin!

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Borda yeni hedef! Bakan Dönmez duyurdu! 2022'de rekor gelecek

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Araç alım satımı için online dönem! Yerli otomobil Togg'da da uygulanacak

Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Küçük kız Kinder kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı

Avrupa'nın en büyüğü olacak Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak!

Avrupa'nın en büyüğü olacak Karapınar GES ile Türkiye'de elektrik üretiminde güneş enerjisinin payı yüzde 20'ye çıkacak!